Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra

Per il calciomercato del Napoli torna di moda il nome di Grimaldo. Ne ha parlato Raffaele Auriemma a Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia la Rete: “Il Benfica cerca un terzino sinistro e visto che non si è qualificato alla fase finale di Champions League non so se deciderà di prenderlo già a gennaio. Vuole vendere Grimaldo e se il Napoli dovesse vendere Ghoulam questi sarebbe l’ideale per sostituirlo. Fisicamente si somigliano, ma in fase offensiva Grimaldo è molto più incisivo“. Si è parlato molto in passato del terzino mancino del Benfica per il Napoli col calciatore che per un periodo era sembrato anche vicino alla Juventus. Giocatore dotato dal grande passo può fare la differenza saltando l’avversario con personalità e voglia di puntare il fondo. Non è da escludere che gli azzurri possano provare l’approccio già nella sessione di riparazione di gennaio a prescindere da quanto accadrà con Ghoulam.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi incontro con l’agente di Hysaj

La giornata di oggi, 9 gennaio 2019, potrebbe essere importante per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri infatti dovrebbero incontrare l’agente di Elseid Hysaj che si è lamentato di recente per lo scarso minutaggio concesso al suo assistito. Carlo Ancelotti ha iniziato a preferirgli sempre più spesso Malcuit, impegnando alle volte nel ruolo di terzino fuori posizione Maksimovic. Della situazione ha parlato Alfredo Pedullà a SportItalia: “Ci sarà un incontro tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente del ragazzo Giuffredi. Il discorso rinnovo è ormai naufragato, l’albanese può restare in azzurro a gennaio, ma pare che in estate sia probabile una sua cessione“. In questa prima parte di stagione Hysaj ha collezionato 15 presenze in Serie A e 3 in Champions League, molto al di sotto di quelle che erano le aspettative di inizio annata.

