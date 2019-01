Calciomercato Roma/ Ultime notizie: spunta a sorpresa Malinovskyi per il centrocampo

Il calciomercato della Roma non finisce di regalare sorprese. È così che spunta un nome nuovo per il centrocampo. Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, durante Calciomercato – L’Originale, ha evidenziato come i giallorossi siano molto attenti all’ucraino classe 1993 del Genk Ruslan Malinovskyi. Questi è noto al calcio italiano per un gol che portava la sua Ucraina a pareggiare 1-1 con gli azzurri dopo la rete di Federico Bernadeschi. L’esperto di calciomercato evidenzia come non sarà però facile strapparlo nella sessione di gennaio alla squadra belga. Secondo SportMediaset la dirigenza giallorossa continua ad essere preoccupata dalla situazione legata a Daniele De Rossi, che tarda il suo ritorno in campo. Questo particolare obbliga l’intervento in questa sessione di riparazione per andare a prendere un centrocampista e ai tanti nomi fatti in questo giorno si aggiunge appunto quello di Malinovskyi.

Calciomercato Roma, ultime notizie: Marcano rifiuta il Galatasaray

La Roma lavora anche sul calciomercato in uscita, pronta a piazzare qualche calciatore che fino a questo momento non ha trovato spazio. Come accaduto un anno esatto fa potrebbe partire il centrale acquistato in estate, se all’inizio del 2018 era toccata a Moreno ora è il turno di Marcano. Secondo quanto riportato da Il Romanista però il difensore centrale avrebbe rifiutato l’offerta proveniente dal Galatasaray che aveva contattato la Roma per acquistarlo. Il difensore spagnolo classe 1987 era arrivato a parametro zero dal Porto. In questa prima parte di stagione ha trovato spazio in appena tre partite, senza lasciare di sicuro l’impronta. E’ sembrato fino a questo momento un calciatore un po’ troppo lento per i ritmi del calcio italiano e abituato a una marcatura alta come avviene in Primera Lega in Portogallo dove ha giocato per quattro anni. Nonostante sia arrivato un rifiuto al club turco non è da escludere che possa trovare una collocazione nella sessione di calciomercato di riparazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA