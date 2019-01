Morata all’Atletico Madrid?/ Calciomercato, lo spagnolo sfugge al Milan e vola dal Cholo per sfidare la Juve

Alvaro Morata all’Atletico Madrid è la notizia di calciomercato del giorno. Secondo Cadena Cope ci sarebbe stato nelle ultime ore un contatto tra l’agente dell’attaccante e il direttore sportivo dei colchoneros Andrea Berta. L’ex Juventus sarebbe anche molto felice di tornare nella sua città natale, nonostante il passato con la maglia del Real. L’addio al Chelsea è ormai certo, tanto che Maurizio Sarri non l’ha nemmeno convocato per la sfida della Carabao Cup contro il Tottenham. Ufficialmente si è parlato di un piccolo problema fisico, ma in molti hanno pensato a un addio ormai deciso anche per il non ottimo rapporto con il tecnico della squadra londinese. Il Milan rischia di essere tagliato ormai fuori, nonostante le voci di uno scambio con Gonzalo Higuain siano all’ordine del giorno. Attenzione anche al Siviglia che non ha rinunciato all’affondo per il calciatore.

Morata all’Atletico Madrid? Calciomercato: lo spagnolo dal Cholo per sfidare la Juve

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe rappresentare una grande sorpresa, visto che le voci di calciomercato di oggi lo vedono molto vicino all’Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo si troverebbe da subito ad affrontare due problemi non facili. Il primo è legato al fatto che a Madrid è nato e cresciuto, ma sull’altra sponda della città con la maglia del Real. Ci sarebbe poi molto presto un appuntamento importante contro la sua ex squadra, la Juventus. L’Atletico Madrid affronterà agli ottavi di finale di Champions League i bianconeri di Massimiliano Allegri. Morata proprio con la maglia bianconera aveva mostrato il meglio di sé, arrivando da protagonista in una finale di Champions persa contro il Barcellona. Nella gara aveva segnato anche il gol dell’1-1 che sembrava rimettere in gara i bianconeri dopo il ko arrivato nei minuti finali.

