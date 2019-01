Rinnovo Icardi-Inter/ Calciomercato, rifiutata l’offerta? Incontro con Wanda Nara la settimana prossima

Il rinnovo di Icardi con l’Inter sembra essere nuovamente in discussione. Una notizia di calciomercato arriva da TyC Sport che parla di come Wanda Nara avrebbe rispedito al mittente l’offerta ricevuta dalla società nerazzurra perché non ritenuta congrua. Ad As la moglie e agente del calciatore avrebbe specificato: “L’offerta non è soddisfacente, ci sono big già pronte ma non neghiamo che si possa arrivare a un accordo con l’Inter in qualsiasi momento“. Sembra una guerra al rialzo quella dell’entourage di Icardi che al momento sembra essere intenzionato a vedere chi è pronto ad offrire di più. Il campione argentino decide di non parlare e di rispondere in campo a suon di gol, facendo lievitare la sua valutazione. Intanto in Europa sono diverse le squadre che seguono con attenzione Icardi, senza dimenticare la Juventus che come rivelato da Wanda Nara avrebbe fatto di tutto l’estate scorsa per metterlo al fianco di Cristiano Ronaldo.

Rinnovo Icardi-Inter, Calciomercato: incontro con Wanda Nara settimana prossima

Per parlare del rinnovo di Icardi con l’Inter scenderà in campo il suo agente, e moglie, Wanda Nara. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb la società nerazzurra avrebbe evidenziato come non ci siano stati incontri e conversazione, a fronte della notizia di TyC Sport che parla di offerta rinnovo rifiutata. L’Inter tiene a specificare, sempre secondo il portale che si occupa di calciomercato, che ci sarà un incontro tra la dirigenza e l’entourage del centravanti la prossima settimana. Intanto domenica l’Inter tornerà in campo per affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia, anche se non è da escludere che Luciano Spalletti possa decidere di fargli prendere un’altra settimana di vacanza lanciando in campo Lautaro Martinez. E’ proprio il Toro il probabile erede di Maurito al centro dell’attacco qualora questi dovesse davvero lasciare Milano l’estate prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA