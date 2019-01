Skriniar lascia l’Inter? “Non sapete nulla”/ Calciomercato, il difensore attacca la stampa slovacca

Milan Skriniar lascerà l’Inter? In Slovacchia ne sono convinti, tanto da azzardare una richiesta esosa del difensore centrale per un rinnovo al momento non ancora arrivato. Il centrale ha così deciso di rispondere su Instagram, specificando: “Scrivete cose delle quali non sapete niente, siete delle m***e. Ora fateci un articolo su questo“. Una reazione che nessuno si sarebbe aspettato da un calciatore sempre molto tranquillo e pronto a rispondere ad eventuali critiche in campo e non sui social network. Le parole erano riferite alla stampa del suo paese, ma non è da escludere che anche in Italia queste possano avere delle ripercussioni. Sta di fatto che il centrale è un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti che al fianco gli ha alternato Stefan de Vrij e Joao Miranda, con l’olandese davanti nelle gerarchie.

Skriniar lascia l’Inter? “Non sapete nulla”: l’arrivo di Godin apre alla cessione

Skriniar attacca la stampa slovacca sulle voci di un suo possibile addio all’Inter. Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa possibilità di calciomercato vista l’arrivo ormai certo di Diego Godin. Il difensore uruguaiano dovrebbe arrivare a parametro zero dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Di certo l’arrivo di un centrale così importante potrebbe creare difficoltà a Luciano Spalletti nella scelta della coppia centrale titolare. Già in questo momento le sue scelte hanno portato Joao Miranda a palesare la volontà di lasciare la squadra nerazzurra già nel calciomercato di gennaio. Il centrale brasiliano infatti al momento è dietro a Stefan de Vrij e Milan Skriniar nelle preferenze del tecnico.

