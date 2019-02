Calciomercato Inter/ Ultime notizie: sfuma Martial, per giugno occhi su Chiesa e Barella

Calciomercato Inter: è Cedric Soares l’unico rinforzo di gennaio per il Biscione, con la dirigenza nerazzurra che non ha affondato il colpo per nessun altro giocatore, complice la permanenza di Ivan Perisic e degli altri scontenti, Miranda e Vecino su tutti. Ora i nerazzurri sono proiettati alla sessione estiva, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che hanno già fissato gli obiettivi. Tra i nomi da eliminare dalla lista nerazzurra c’è quello di Anthony Martial: l’esterno offensivo, in scadenza, ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2024. Per l’attacco resiste la candidatura di Rodrigo De Paul: il fantasista argentino fa gola alla dirigenza meneghina e negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti con l’Udinese per imbastire la trattativa. Le cifre? L’ex Valencia può arrivare per 30 milioni di euro, ma non è da escludere l’inserimento di contropartite tecniche.

CALCIOMERCATO INTER: LINEA AZZURRA CON CHIESA E BARELLA

Cedric Soares potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione, ma l’Inter non perde di vista Matteo Darmian: qualora il portoghese non venisse riscattato dal Southampton, Ausilio e Marotta sono pronti ad assicurarsi le prestazioni dell’ex esterno del Torino, ora al Manchester United. Ma non solo, il Biscione continua a monitorare Nicolò Barella del Cagliari: i rapporti tra i due club sono ottimi e l’ex Como preferisce Milano a qualsiasi altra piazza italiana. Attenzione però alle richieste rossoblu: il presidente Giulini valuta il Nazionale azzurro tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’offerta nerazzurra comprende una parte cash e delle contropartite tecniche che i sardi dovranno individuare. Infine, capitolo Federico Chiesa: l’esterno offensivo della Fiorentina è un obiettivo sensibile ma i viola lo valutano più di 70 milioni di euro e la concorrenza è amplia, a partire dalla Juventus. A facilitare la trattativa potrebbe essere Yann Karamoh, attualmente in prestito al Bordeaux e pallino del direttore tecnico gigliato Pantaleo Corvino.

