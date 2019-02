Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: non arriva un difensore, ma Rugani è pronto a rinnovare e Kouamè…

Il calciomercato della Juventus si è chiuso senza nessun colpo, si aspettava un difensore e invece la dirigenza ha deciso di non effettuare un altro acquisto. Come sappiamo è partito Medhi Benatia verso il Qatar e i bianconeri hanno acquistato in prestito dalla Lazio Martin Caceres. Gli infortuni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno invitato la società a fare dei ragionamenti, ma le condizioni non gravi del capitano hanno invitato anche a non fare dei passi falsi sul calciomercato. In realtà è stato fatto un sondaggio per prendere in prestito dal Parma Bruno Alves, ma la società gialloblù ha chiuso le porte già da mercoledì sera a questa possibilità. Secondo SportItalia però i bianconeri avrebbero di fatto chiuso per il rinnovo di Daniele Rugani che ben si sta comportando in questa stagione. Pare che sia programmato già un incontro tra la società e l’agente del calciatore Davide Torchia, anche se bisognerà aspettare la prossima settimana per poter parlare di ufficialità.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Allegri stregato da Kouamè

Secondo SportItalia la Juventus starebbe già pensando al calciomercato della prossima estate. Massimiliano Allegri sarebbe rimasto stregato da Christian Kouamé del Genoa, giocatore rapido e di grande talento che il Grifone ha portato in Serie A dopo una grande stagione in B con il Cittadella. La seconda punta è un calciatore di grande valore tecnico e tattico di cui però i rossoblù non si sarebbero mai privati dopo la cessione di Piatek al Milan e nonostante l’arrivo di Antonio Sanabria. I bianconeri sarebbero comunque forti sul calciatore in vista della prossima estate quando potrebbe cambiare molto nell’attacco della squadra di Allegri. Sicuri della conferma sono solo Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Rimangono in bilico le posizioni di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Douglas Costa. Il giovanissimo Moise Kean invece potrebbe andare in prestito per non rimanere un’altra stagione in panchina.

