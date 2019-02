Calciomercato Milan/ Ultime notizie: che delusione per l’esterno, Halilovic ceduto nella notte

Il calciomercato di gennaio per il Milan si chiude con una grande delusione, quella di non essere riusciti ad acquistare un esterno d’attacco come si sarebbe voluto. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha svelato quali erano i nomi messi in agenda da Leonardo che poi erano circolati in questi ultimi giorni. Gli obiettivi erano tre, ma la società rossonera non è riuscita a trovare accordi che fossero vantaggiosi per lei e per la controparte. Il primo obiettivo era Yannick Ferreira Carrasco, alla fine scartato visto l’enorme ingaggio percepito da lui in Cina. Il secondo era il cavallo di ritorno Gerard Deulofeu per il quale è stato trovato un vero e proprio muro da parte del Watford non disposto a trattare per la sua cessione. Il terzo infine era Saint Maximin, calciatore molto apprezzato da Gennaro Ivan Gattuso ma che sarebbe arrivato solo di fronte a un’offerta irrinunciabile nella sessione di riparazione.

Calciomercato Milan, ultime notizie: Halilovic in prestito allo Standard Liegi

Nella notte il Milan ha completato un colpo di calciomercato in uscita. È ufficiale la cessione in prestito allo Standard Liegi in Belgio del giovane talento Alen Halilovic. L’affare si è concluso con un accordo per il titolo temporaneo di 18 mesi e diritto di riscatto in favore della squadra belga. Continua così la sfortunata carriera del calciatore croato che nonostante sia un classe 1996 ha già girato moltissime squadre. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria il calciatore era stato acquistato dal Barcellona, facendo pensare a un astro pronto ad esplodere. Dopo un anno nella squadra B però fu ceduto in prestito allo Sporting Gijon e da lì iniziò un suo personalissimo e lungo viaggio. Da Amburgo al Las Palmas fino al Milan per poi volare allo Standard Liegi. La speranza dei rossoneri è che possa crescere in Belgio per poi magari fare ritorno in Italia stavolta da protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA