Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, per Bennacer e Kiyine se ne riparla in estate

La sessione di calciomercato di gennaio del Napoli si è chiusa con due affari rimandati a giugno. Gli azzurri infatti hanno posto le basi per andare a prendere in estate i giovani Bennacer e Kiyine. Il francese di origini marocchine classe 1997 dell’Empoli è un calciatore di grande qualità e in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo. A scoprirlo era stato l’Arsenal che lo aveva pescato dall’Arles-Avignon. L’Empoli lo aveva acquistato nell’estate del 2017, permettendogli di fare un bel salto di qualità tra Serie B e A in appena due stagioni. Il marocchino del Chievo è sempre un classe 1997 giocatore più di sostanza e maggiormente piazzato fisicamente. I clivensi lo avevano acquistato appena 17enne, facendolo giocare in prestito in Serie B con la Salernitana. Quest’anno nelle difficoltà del Chievo è riuscito comunque a emergere dimostrando di essere calciatore di sicura prospettiva.

Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Lazzari obiettivo per giugno

Nel calciomercato di gennaio il Napoli ha trattato a lungo anche il laterale della Spal Manuel Lazzari. Calciatore dotato di grande progressione e tecnica potrebbe fare la differenza anche in una grande squadra. La squadra di Ferrara sa comunque che può cedere il calciatore a una cifra importante, cercando di creare un’asta estiva al rialzo. Il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro primo pensiero è sempre quello di salvarci e Manuel è fondamentale per noi. Se a giugno ci saranno opportunità importanti per lui le andremo a prendere in considerazione. Questo è un ragazzo che merita dei palcoscenici importanti. I numeri sul valore li lascio al presidente. E’ evidente che molto dipenderà dalle prestazioni. Se continuerà così è ovvio che varrà di più”. Su un calciomercato dove mancano terzini di grande qualità sicuramente Pasqual è un nome molto interessante.

