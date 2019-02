Calciomercato Roma/ Ultime notizie: offerto di rinnovo per Zaniolo, ma l’agente temporeggia

Nicolò Zaniolo è sicuramente il pezzo pregiato della Roma che sul calciomercato lo vuole assolutamente blindare. Secondo quanto riportato da Rai Sport la società giallorossa avrebbe messo sul piatto un rinnovo da 1.5 milioni di euro a stagione al centrocampista arrivato in estate dall’Inter nell’affare Radja Nainggolan. Al momento l’agente del calciatore però ha preso tempo, conscio di poter ottenere molto di più. Il centrocampista in poco tempo è riuscito a diventare titolare in un’ottima squadra come la Roma e su di lui ci sono gli occhi di tutte le big d’Europa dalla Juventus al Paris Saint German passando per Barcellona, Real Madrid e Manchester City. La squadra capitolina se vuole blindare questo gioiello deve sicuramente fare molto di più di offrire 1.5 milioni di euro a stagione considerando anche quelli che sono gli ingaggi degli altri calciatori presenti al momento in rosa.

Calciomercato Roma, ultime notizie: a giugno si punterà su Tonali

Nella sessione di calciomercato di gennaio la Roma sembrava davvero molto vicina a Sandro Tonali del Brescia. Il centrocampista classe 2000 delle Rondinelle viene considerato da molti l’erede di Andrea Pirlo e nonostante abbia giocato fino al momento poco ha delle potenzialità incredibili. Il direttore sportivo del Brescia Francesco Marroccu ha parlato a Sky Sport, sottolineando: “Il futuro di Sandro Tonali è legato strettamente al Brescia. Finché non saranno maturi i tempi nel momento opportuno deciso da presidente e giocatore rimarrà qui. Il grande vantaggio di Tonali è quello di essere gestito da un numero uno che ha gestito carriere di grandi calciatori. Il nostro presidente l’ha visto prima di tutti e saprà gestirlo al meglio. Offerta di 30 milioni? Superati i 100 euro tutte le trattative le fa Cellino. Credo che sia una voce fuori contesto, il suo valore è elevato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA