Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Accordo con il Napoli: le cifre

Marek Hamsik dà l’addio al Napoli dopo 12 anni: lo slovacco è pronto a vivere una nuova esperienza in Cina con la maglia del Dalian Yifang. Dopo la brusca frenata e la riapertura della trattativa negli scorsi giorni, le due società hanno raggiunto un’intesa: «Hamsik è un giocatore del Dalian dalle 20.30 di questa sera (ieri, ndr)», le parole dell’avvocato Grassani ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Telenovela che giunge al termine, dunque, con il club di Aurelio de Laurentiis che incasserà 20 milioni di euro. Sky Sport sottolinea che l’ex Brescia guadagnerà 25 milioni di euro nel giro di tre anni. Stabilite le modalità di pagamento: 5 milioni subiti, gli altri 15 tra un anno. Domani, venerdì 15 febbraio 2019, il calciatore raggiungerà i suoi nuovi compagni del Dalian.

MAREK HAMSIK LASCIA IL NAPOLI

Manca solo l’ufficialità, ma Hamsik è un nuovo calciatore del club cinese. Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, ha commentato così il suo trasferimento ai microfoni di Tutto Napoli: «Hamsik, ad esempio, oltre ad essere un grande centrocampista era il capitano e l’anima della squadra. Come commento il suo addio in Cina? Umanamente, dopo aver dato tanto al Napoli, è stato un bel regalo, da parte della società, concedergli la possibilità di scegliere come concludere la carriera». Queste le parole di Carmine Martino: «Come spesso accade, all’inizio di ogni divorzio non ti rendi conto di quello che sta succedendo. Ci accorgeremo dell’importanza di Hamsik nel tempo, col passare delle partite. Perché Hamsik ha scelto la Cina? Forse ha avuto un timore, s’è reso conto di aver dato il massimo con la maglia del Napoli. Ecco perché ha colto al volo la proposta cinese. Ovviamente l’aspetto economico ha avuto il suo peso. Difficilmente in Europa sarebbero arrivate offerte del genere».

