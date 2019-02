Barella all’Inter?/ Calciomercato, ds Cagliari: “Il prezzo lo fa il mercato”

Nicolò Barella continua a fare gola all’Inter, nerazzurri pronti al blitz in estate. Classe 1997, il centrocampista del Cagliari è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama nostrano ed è pronto a fare il salto di qualità. Il Biscione lo ha monitorato con grande interesse negli ultimi mesi e, complici gli ottimi rapporti con il club di Giulini, sono pronti a lanciare l’assalto. Intervenuto a Radio Sportiva, il direttore sportivo rossoblu Marcello Carli ha parlato così del 21enne: «Il prezzo lo fa il mercato: lui è stato bravissimo pur avendo pagato le voci di mercato di gennaio. Nicolò è attaccato alla maglia del Cagliari e non ha pensato neanche per un minuto ad andare via: per noi è un calciatore determinante. Deve fare quattro mesi di grande livello, poi si vedrà».

BARELLA INTER, ATTENZIONE ALLA JUVENTUS

22 presenze in Serie A fin qui con un gol e due assist, potenzialità enormi che l’Inter vorrebbe assicurarsi a partire da giugno. La dirigenza meneghina però dovrà fare i conti con la Juventus: i bianconeri stanno osservando i principali prospetti italiani e Barella rientra sicuramente fra questi. Intervenuto a Radio Rai, il direttore sportivo Fabio Paratici ha confermato: «Chi tra Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali ha più chance di arrivare alla Juve? Siamo contenti che i giovani italiani vengano accostati alla Juventus. Sono giovani bravi. Sicuramente sono sulla bocca di tutti e dunque sono oggettivamente bravi. Non ce n’è uno che può essere accostato a noi in particolare. Li stiamo seguendo come li stanno seguendo tutti in Italia e in Europa», riporta Tmw.

