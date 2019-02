De Zerbi al Barcellona?/ Calciomercato, Miele: “Difficile, ma…” (Esclusiva)

Roberto De Zerbi al Barcellona… Pare che emissari della società catalana siano sulle sue tracce e certo se il tecnico bresciano finisse nel club blaugrana farebbe un grande passo nella sua carriera. In ogni caso il suo Sassuolo sta giocando bene quest’anno, sta disputando una buona stagione e i sogni di partecipare all’Europa League sono sempre presenti. Contratto fino al 2020 con il club emilano, potrebbe restare come andare in altri club ancora più importanti. Al Sassuolo in ogni caso la voglia di raggiungere obiettivi di prestigio c’è. Vedremo quello che succederà… Per parlare del futuro del tecnico neroverde abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Crede che De Zerbi possa lasciare il Sassuolo?

Potrebbe anche essere non escludo che questa cosa possa accadere alla fine di questa stagione. Bisogna però ricordare che il Sassuolo non è società di secondo piano e riesce spesso a ottenere grandi risultati!

Dicono che lo voglia il Barcellona…

De Zerbi sta facendo bene ma andare a Barcellona non sarebbe certamente facile. Barcellona infatti è una piazza, un club di grande livello. Non credo che questa cosa possa realizzarsi.

Dove potrebbe andare ancora?

Penso alla Fiorentina, Pioli potrebbe andare verso un club ancora più importante. Penso al Genoa, alla stessa Lazio se Simone Inzaghi se ne andasse.

Le piace come gioca il Sassuolo?

Il Sassuolo gioca molto bene, del resto succedeva anche con Di Francesco. E’ un ambiente, una società tra le prime in Italia dove si riesce a fare buon calcio.

Come giudica il tecnico bresciano?

E’ indubbiamente bravo, l’ho seguito nella sua carriera. Ha sempre dimostrato il suo valore. Non ha ancora tanta esperienza calcistica ma si sta facendo valere fino in fondo al Sassuolo.

(Franco Vittadini)



