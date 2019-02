James Rodriguez al Napoli?/ Sante Pellegrini: “Difficile, ma…” (Esclusiva)

James Rodriguez al Napoli? Il giocatore colombiano è in forza al Bayern Monaco che dovrebbe riscattarlo a fine stagione dal Real Madrid per tenerlo. Da vedere quindi come finirà questa vicenda di mercato. Il Napoli a sua volta potrebbe prendere l’attaccante colombiano per rinforzare il suo reparto offensivo. Vedremo però come finiranno veramente le cose… Per parlarne abbiamo sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

James Rodriguez in orbita Napoli…

No non penso che alla fine possa arrivare nella squadra di Ancelotti la prossima estate.

Quali sono i motivi?

Non credo proprio che De Laurentiis voglia comprarlo, non ha il profilo ideale per il

Napoli. Ha un ingaggio veramente alto che va oltre quello del tetto ingaggi del Napoli

Bayern Monaco, Real Madrid potrebbero però privarsi dell’attaccante colombiano?

Perchè no, del resto James Rodriguez potrebbe veramente andare a giocare in un altro

club, venire anche in Italia.

Come potrebbe inserirsi nel gioco della squadra di Ancelotti?

Ancelotti lo conosce, avendolo avuto al Bayern Monaco, lo stima, l’ha sempre utilizzato

nel suo ruolo.

Considera James Rodriguez un campione?

No perchè non ha un ruolo ben definito e non ha l’intensità in grado di cambiare la qualità di una squadra. Non sarebbe decisivo per il Napoli, sarebbe più utile in una grande squadra come la Juventus…

(Franco Vittadini)



