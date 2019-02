Cutrone all’Atletico Madrid?/ Calciomercato, Pirozzi: “Lascerà il Milan” (Esclusiva)

Patrick Cutrone all’Atletico Madrid? L’attaccante potrebbe lasciare il Milan. Cresciuto nelle giovanili, dove ha giocato dal 2007 al 2017, secondo le ultime voci di calciomercato sembra destinato addirittura ai colchoneros. Un club prestigioso dove Cutrone potrebbe avere una ribalta internazionale molto importante. In ogni caso la sua cessione a giugno sembra quasi probabile per una squadra di Gattuso che sembra puntare tutto su Piatek, sembra affidarsi al talento e alle doti balistiche dell’attaccante polacco prelevato dal Genoa. Magari Cutrone potrebbe finire anche in un’altra formazione importante, di certo il Milan dovrà trovare un suo sostituto. I suoi gol hanno fatto spesso comodo in questa stagione rossonera… Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Vito Pirozzi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Cutrone potrebbe lasciare il Milan?

È quello che si sente dire ormai da un mese, Cutrone dovrebbe andarsene a fine stagione.

Potrebbe essere anche una cessione dovuta a questioni economiche da parte della società rossonera?

In effetti il Milan potrebbe vendere Cutrone per ottenere una cifra importante. Come tanti club italiani quando arrivano offerte di rilievo si tende a vendere giocatori di valore, si sceglie di fare un sacrificio anche per questioni economiche che possono riguardare la società.

C’è l’Atletico Madrid nel suo futuro…

Dovrebbe essere e per Cutrone potrebbe essere di rilievo il passaggio a un club abituato ad avere una ribalta internazionale di grande spessore soprattutto negli ultimi anni. Si può tranquillamente dire che l’Atletico Madrid è abituato a fare cose importanti in Europa…

Potrebbe finire in altre squadre?

Sì in Italia potrebbe finire in squadre di fascia media – alta per esempio la Fiorentina.

Sarebbe un errore cederlo?

Per me sì, è un giocatore forte, un attaccante di grande valore e prospettiva visto che è anche molto giovane. Il Milan farebbe male a cederlo e soprattutto mi dispiacerebbe che se ne andasse all’estero. Il nostro calcio lascerebbe partire un altro talento di valore italiano, il nostro campionato si impoverirebbe di un ottimo attaccante.

Il Milan con chi potrebbe sostituirlo?

Non è una facile soluzione ma c’è da dire che la squadra di Gattuso sta puntando tutto su Piatek, su di lui. Ha fatto una scelta. Il Milan però dovrebbe sostituire Cutrone, penso lo farebbe puntando sulla pista estera. Bisogna avere sempre una rosa di diversi attaccanti di valore nel reparto offensivo in una grande squadra.

Che giudizio ha di Cutrone dal punto di vista tecnico?

È un attaccante molto valido, di prospettiva visto che è ancora molto giovane. Gioca diversamente da Piatek nel Milan. E’ un attaccante in ogni caso che si sta comportando nel migliore dei modi per una carriera che potrebbe essere straordinaria…

(Franco Vittadini)



