Calciomercato di gennaio/ Pierpaolo Perotto: “Piatek, Juventus e molto altro” (Esclusiva)

Sono vicende di calciomercato di gennaio, calciomercato appena chiuso. Ma chi è stato il colpo, quello mancato, la squadra che si è mossa meglio? Quali giocatori saranno i colpi del mercato estivo, i giovani su cui puntare, cosa si muoverà ancora a luglio, per potersi magari rafforzare e insidiare la dittatura della Juventus? Abbiamo voluto fare il punto su tutto questo con l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Qual è stato il colpo del calciomercato?

A vedere come sono andate le cose, bisogna proprio ammettere che Piatek è stato il vero colpo di mercato. Lo sta già dimostrando al Milan!

E quello mancato…

Dico solo una cosa che se l’Inter avesse ceduto Perisic avrebbe fatto un grande affare. L’avrebbe venduto a una cifra importante, avrebbe venduto un giocatore reduce da una grande stagione e con tanto peso nello spogliatoio. Sarebbe stata una cosa ideale per la società nerazzurra.

Qual è stata la squadra che si è mossa meglio?

Il Bologna che ha preso i giocatori che piacciono a Mihajlovic come Soriano. Si sa poi che nel mercato di gennaio non si muove mai molto, il Bologna ha lavorato bene…

Quale potrebbe essere il colpo del prossimo mercato estivo?

Prendere Giovani Lo Celso, 22 anni, un giocatore argentino dal talento incredibile che gioca nel Betis Siviglia, in prestito dal Paris Saint Germain sarebbe un grande colpo di mercato.

Chi potrebbe farlo…

Potrebbe farlo il Napoli magari vendendo Allan al Paris Saint Germain. Ancelotti potrebbe cambiare modulo tattico mettendolo dietro a Milik e Cavani. Cavani costerebbe tanto ma De Laurentiis deve capire che per arrivare allo scudetto e superare la Juventus dovrà fare qualche piccolo sacrificio economico, comprando Cavani quindi…

E poi ci potrebbero essere altri giocatori interessanti da prendere?

L’Inter alla fine dovrà cambiare gli esterni, io punterei su Di Maria, che nel Paris Saint Germain anche quest’anno sta facendo cose straordinarie. E’ forte negli assists, primo in questa classifica della stagione attuale nella Ligue 1, ha una capacità balistica incredibile. Perchè non prenderlo…

Crede poi a uno scambio Modric–Icardi?

Icardi servirebbe al Real Madrid, Modric all’Inter, è uno scambio che alla fine si potrebbe fare.

C’è un giocatore che consiglia poi veramente di acquistare su cui puntare?

Belotti naturalmente, un grande attaccante, segna, partecipa al gioco della squadra. Anche per la stagione in corso al Torino la sua fase realizzativa non è stata così grande per questo motivo. Resta un attaccante straordinario. A Icardi manca per esempio questa grande capacità di giocare per la squadra che ha Belotti. Il centravanti argentino in questo senso non è così completo come quello granata.

