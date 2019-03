Lewandowski all’Inter?/ Pellicani: al posto di Icardi? Si, ma serve…(Esclusiva)

La notizia è di quelle in grado di scuotere il mercato, benché certo manchi ancora parecchio tempo prima della sessione estiva di trattative. Pare infatti che Robert Lewandowski sia vicino all’Inter: con Icardi ormai prossimo a lasciare il capoluogo milanese, viste le continue polemiche, la dirigenza nerazzurra si sta mettendo sulle tracce del bomber polacco del Bayern Monaco. La trattativa si annuncia complicato ma il profilo dell’attaccante stuzzica l’immaginario con pure il derby milanese con il connazionale Piatek, in maglia del Milan. Per parlare dell’ipotesi di mercato che vedrebbe Lewandowski all’Inter abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Icardi sempre più lontano dall’Inter? Direi proprio di sì, alla fine di questa stagione Icardi dovrebbe veramente lasciare la formazione nerazzurra.

Il suo possibile sostituto potrebbe essere Lewandowski? Perchè no, Lewandoski è un top player, uno di quei giocatori che piace a Marotta, su cui si vuole puntare per un’Inter importante. Non sarebbe strano che possa arrivare a Milano.

Il Bayern sarebbe pronto a cederlo? Nel calcio ormai siamo abituati a ogni tipo di acquisti, di cessioni. Icardi stesso potrebbe finire alla Juventus, al Napoli. Il Bayern potrebbe cederlo e poi andare sul mercato per scegliere un sostituto di grande valore tecnico.

Non pensa che l’età sia a sfavore dell’attaccante polacco? 30 anni, 31 non sono tanti: in fondo Milito quando arrivò all’Inter quanti anni aveva? E quanto fu importante nei successi nerazzurri? Lewandowski potrebbe dare anche lui una grande impronta al futuro dell’Inter.

Come si inserirebbe nella formazione nerazzurra? Giocando centravanti nel ruolo di Icardi, in una squadra disegnata tatticamente diversamente, con giocatori nuovi scelti anche dal prossimo allenatore. Credo infatti che l’Inter possa decidere di cambiare conduzione tecnica per un’Inter completamente rinnovata in linea con gli obiettivi che si vorranno raggiungere.

(Franco Vittadini)



