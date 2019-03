Milinkovic Savic al Milan/ Calciomercato, bastano 60 milioni per convincere Lotito?

Siamo ad inizio marzo, ma ogni tanto il calciomercato torna a fare capolino nella cronaca sportiva, soprattutto se il tema è intrigante come il futuro di Sergej Milinkovic Savic. Come riporta Il Corriere della Sera, il Milan continua a seguire Milinkovic Savic: il giocatore serbo della Lazio è notoriamente un pallino di Leonardo, che aveva già provato l’estate scorsa a portare Milinkovic Savic al Milan e potrebbe ripartire all’assalto per portare SMS in rossonero nell’estate 2019. Il problema logicamente potrebbe essere la quotazione: sappiamo che Claudio Lotito, presidente della Lazio, chiedeva per il suo giocatore una cifra di molto superiore ai 100 milioni di euro, impegnativa per tutti e a maggior ragione per una società come il Milan, nel mirino del Fair Play Finanziario della Uefa, a maggior ragione dopo i due acquisti di gennaio, Piatek e Paquetà, che stanno dando grandi benefici in campo ma mettono i rossoneri ancora di più sotto la lente d’ingrandimento dal punto di vista economico.

MILINKOVIC SAVIC AL MILAN: LA QUOTAZIONE SI ABBASSA?

La buona notizia, sempre stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera, è che il prezzo di Milinkovic Savic sarebbe in calo e che adesso basterebbero circa 60 milioni di euro per presentarsi da Lotito e almeno intavolare una trattativa per acquistare il serbo della Lazio. Le richieste in calo da parte dei biancocelesti favorirebbero il Milan, ma d’altronde accenderebbero ancora di più il rischio di scatenare un’asta. Per non allontanarsi troppo da casa Milan, ricordiamo che sulle tracce del giocatore della Lazio c’è anche l’Inter. L’a.d. nerazzurro Beppe Marotta voleva Milinkovic Savic già alla Juventus e può contare su un canale privilegiato con il presidente Lotito, inoltre potrebbero tornare alla carica pure gli stessi bianconeri e magari anche qualche pretendente straniera.

