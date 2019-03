Inter, i nomi per il dopo Icardi/ Dallo scambio con Dybala alla tentazione Zapata

Inter, caccia al sostituto di Mauro Icardi. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con il duo Marotta-Paratici che sta monitorando diversi profili per il dopo Maurito. Il numero 9, ormai ex capitano della formazione di Luciano Spalletti, ha rotto con il tecnico e con lo spogliatoio e, nonostante il tentativo della dirigenza di riappacificare le parti coinvolte almeno per il finale della stagione, a fine stagione sarà addio. L’ex Sampdoria piace molto al Real Madrid, con Zinedine Zidane suo grande estimatore, ma attenzione al possibile scambio con Paulo Dybala: l’affare con la Juventus è una pista concreta secondo Sport Mediaset, un affare conveniente per entrambi i club. L’Inter infatti farebbe un’enorme plusvalenza e sostituirebbe il rosarino con un calciatore dalle indubbie qualità, mentre la Vecchia Signora si assicurerebbe il partner ideale per Cristiano Ronaldo.

INTER SOSTITUTO ICARDI: IDEE ZAPATA E DZEKO

Paulo Dybala ma non solo, l’Inter valuta anche altri profili per il dopo Icardi. La Gazzetta dello Sport riporta che torna di moda in casa nerazzurra Edin Dzeko, già seguito in passato dal Biscione e ora pronto a dare l’addio alla Roma. Il bosniaco potrebbe fare da chioccia a Lautaro Martinez e i rapporti tra i due club sono ottimi dopo l’affare Radja Nainggolan. La società capitolina però non è intenzionata a fare sconti: la Roma non intende scendere di troppo dalla cifra di 30 milioni di euro offerta dal Chelsea appena un anno fa. Un altro calciatore che stuzzica le fantasie di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è Duvan Zapata, colombiano esploso con la maglia dell’Atalanta: l’ex Estudiantes si è misurato già con diverse piazze italiane, basti pensare a Udine e Genova, ed è pronto per il salto di qualità.

