Nicolò Zaniolo alla Juventus?/ Roma, bozza d’offerta da 60 milioni!

Tra le rivelazioni della stagione della Roma, Nicolò Zaniolo fa gola ai top club europei: la Juventus fa sul serio. Monitorato con grande interesse da Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, il classe 1999 di Massa ha raccolto cinque reti e due assist in 26 presenze tra Serie A e Champions League, evidenziando grandi qualità e ampi margini di miglioramento. Arrivato nell’estate 2018 dall’Inter nell’affare che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro, il fantasista è pronto a recitare un ruolo da protagonista con la Nazionale guidata da Roberto Mancini, ma non solo: per lui è in programma un salto di qualità anche a livello di club. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha sorpassato le concorrenti ed è balzata in pole nella corsa a Zaniolo.

NICOLO’ ZANIOLO ALLA JUVENTUS? LE ULTIME

Si parla di una bozza d’offerta da 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Roma una notevole plusvalenza, e Fabio Paratici non ha alcun dubbio sul destino di Nicolò Zaniolo: il responsabili dell’area sport della Vecchia Signora è convinto che il 19enne sia già in grado di prendersi un posto nella rosa dei più titolati d’Italia. La Roma non vorrebbe privarsi del suo gioiello, lanciato da titolare al Bernabeu contro il Real Madrid da Eusebio Di Francesco, ma la situazione in casa giallorossa non è delle più floride: Claudio Ranieri difficilmente resterà sulla panchina capitolina in caso di mancato ingresso in Champions League e potrebbe esserci una diaspora senza quarto posto. Anche in caso di rinnovo di contratto, si parla di un prolungamento fino al 2023-2024 con adeguamento economico, la permanenza nella Capitale è tutt’altro che certa: la Juventus ha mosso i primi passi concreti, gli altri club interessati solo sondaggi esplorativi…

