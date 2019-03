Falcao alla Lazio?/ De Notaris: affare possibile per Lotito! (esclusiva)

Benchè manchi ancora parecchio tempo prima dell’apertura della finestra estiva di calciomercato, la Lazio è già alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza biancoceleste ha quindi messo nel mirino Radamel Falcao, giocatore del Monaco e della nazionale colombiana di cui è capitano, che sarebbe un rinforzo importante per la squadra di Simone Inzaghi. Falcao, accostato in precedenza anche al Milan, potrebbe essere un acquisto alla Klose, e nell’ultima parte della sua carriera è pronto a giocate di grande livello tecnico. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Falcao potrebbe arrivare alla Lazio? Perchè no, conoscendo la bravura di Lotito mi sembra un acquisto che si potrebbe portare a termine.

Pensa che questa trattativa col Monaco sia di facile soluzione quindi? Direi di sì, Falcao potrebbe arrivare, è un giocatore che migliorerebbe il reparto offensivo della Lazio, darebbe tanta qualità tecnica, tanta esperienza, un senso del gol notevole.

L’attaccante giusto da affiancare a Immobile? Aspettiamo a dirlo perchè chi l’ha detto che Immobile debba rimanere a Roma! Se arrivasse un’offerta di rilievo, se ci fosse anche un altra squadra dove potrebbe finire Immobile potrebbe partire.

Il Napoli per esempio? Perchè no, Mertens dovrebbe partire, potrebbe arrivare Immobile. In fondo sarebbe sempre un ritorno a casa. Immobile è di Torre Annunziata, di Napoli.

Falcao ha 33 anni: sarà un colpo alla Klose per la Lazio? Sarebbe un acquisto di valore e il giocatore colombiano potrebbe vivere la parte finale della sua carriera alla grande come Klose del resto. Falcao ha ancora tanto da dare al calcio!

Come lo giudica tecnicamente? Falcao è un grande attaccante, completo in tutti i suoi gesti tecnici, uno dei migliori al mondo.

(Franco Vittadini)



