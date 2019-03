Calciomercato Milan/ Badia: Suso? Resterà, mentre Cutrone… (esclusiva)

Benchè manchi ancora molto alla finestra estiva di calciomercato, il Milan comincia a progettare il suo futuro, visti gli alti obbiettivi che Gattuso e i suoi inseguono. La dirigenza rossonera si chiede quindi chi potrebbe mettere al fianco di Piatek, per avere un reparto offensivo di prima qualità. Si parla di Chiesa e di Milinkovic Savic, due possibili grandi acquisti per la prossima estate, oltre che di Belotti. E chi potrebbe andarsene per fargli spazio? Forse Cutrone richiesto anche dall’Atletico Madrid o lo stesso Suso. Per rispondere a tutte queste domande sulle prossime mosse di calciomercato del Milan, abbiamo sentito l’operatore di mercato Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Chiesa? E’ una possibilità, dipenderà poi se il Milan si qualificherà per la prossima Champions League. In questo caso il Milan farebbe sicuramente un grande colpo di mercato anche se su Chiesa ci sono tante squadre importanti.

E Milinkovic Savic? Vale un po’ lo stesso discorso con un’aggiunta, per Milinkovic Savic il Milan si troverebbe a trattare con un presidente difficile come Lotito!

Belotti potrebbe vestire il rossonero? Lui è stato spesso accostato al Milan in passato, dipenderà anche da come la società rossonera vorrà disegnare la sua formazione per il prossimo campionato, il suo reparto offensivo.

Cutrone potrebbe partire? Potrebbe anche essere ma penso che la sua partenza dalla squadra di Gattuso potrebbe avvenire solo in prestito.

Suso se ne andrà anche lui? No, è un giocatore troppo importante, un giocatore anche tatticamente molto utile. Resterà a Milano.

(Franco Vittadini)



