Calciomercato Napoli/ Pellicani: Chiesa e Belotti? Profili interessanti (esclusiva)

E’ un Napoli già proiettato alla prossima stagione e alla prossima sessione di calciomercato: al di là del piazzamento in campionato e del risultato in Europa League, bisognerà sfruttare la prossima sessione per puntellare il reparto offensivo azzurro e dare ad Ancelotti gli uomini giusti. Stando alle ultime voci di calciomercato per il Napoli, Mertens dovrebbe partire, Callejon potrebbe restare per essere utilizzato in diversi ruoli d’attacco. Alla fine potrebbero essere Belotti e Chiesa i veri obiettivi del Napoli, due grandi attaccanti che potrebbero veramente far fare un grande salto di qualità alla squadra di Ancelotti. Per parlare delle prossime mosse di calciomercato del Napoli, abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Mertens in partenza? Potrebbe essere così e potrebbe andare a giocare in qualche squadra, in qualche club di prestigio anche per il futuro della sua carriera.

Anche Callejon se ne andrà? No, non penso anche perchè nel Napoli viene utilizzato in diversi ruoli e potrà essere importante per la squadra di Ancelotti.

Potrebbe arrivare Cavani? Cavani resta sempre un sogno dei tifosi azzurri, ma non credo proprio che possa giocare più per il Napoli!

Belotti un altro nome per gli azzurri? Belotti potrebbe essere un nome ideale per il Napoli, un attaccante magari da utilizzare in un certo modo nel reparto offensivo degli azzurri. Il Napoli però dovrà battere la concorrenza di altri grandi club perchè il centravanti del Torino interessa a tante squadre…

E se arrivasse Chiesa? Forse il Napoli sembra interessato più che altro a lui, sembra puntare più su Chiesa. Anche qua però la concorrenza per avere il talento della Fiorentina è grande e vedremo chi la spunterà!

(Franco Vittadini)



