Dzeko lascia la Roma?/ Calciomercato, De Notaris: “Inter pista concreta” (Esclusiva)

Dzeko lascerà la Roma nel calciomercato di giugno? Un campione importante, un grande centravanti, il futuro del bosniaco non sembra essere così sicuro. Difficile che rimanga, più facile che l’attaccante bosniaco possa partire, magari verso altre destinazioni. Del resto le offerte non mancano e Dzeko potrebbe finire la sua carriera in un club con obiettivi importanti. Una situazione che pare ormai definita perchè Dzeko dovrebbe andarsene. Ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Dzeko potrebbe partire?

Si può tranquillamente dire che alla Roma ci sarà una rivoluzione la prossima estate con diverse partenze nella rosa giallorossa.

Impossibile quindi che Dzeko venga confermato nel calciomercato estivo.

Direi di sì anche il centravanti bosniaco dovrebbe lasciare la squadra di Ranieri verso un altro club, un’altra squadra.

Dove potrebbe finire?

C’è ormai un ammiccamento con l’Inter che potrebbe acquistarlo e puntare su di lui per la prossima stagione.

La Roma con chi potrebbe sostituirlo?

Qui la situazione è tutta da vedere perchè il mercato in entrata della Roma dipenderà specialmente dal prossimo direttore sportivo che verrà nella Capitale. Sarà lui che in sintonia con la società deciderà chi prendere, chi comprare.

Si sa già in questo senso chi potrebbe essere?

Dovrebbe essere Ausilio il prossimo direttore sportivo della Roma, lui farà quindi il mercato della società giallorossa la prossima estate!.

Ci potrebbe essere qualche partenza clamorosa…

Potrebbe essere quella di Zaniolo, se arriverà un’offerta importante, in questo senso la Juventus sembra voler offrire una cifra rilevante per averlo. Zaniolo potrebbe finire a Torino…

(Franco Vittadini)



