Isco al Napoli?/ Calciomercato: il sogno di Ancelotti, ma servono 80 milioni!

Siamo solo a marzo, ma il calciomercato ci propone suggestioni come quella che accosterebbe Isco al Napoli. La situazione è naturalmente in divenire, ma la pista c’è e dunque ne dobbiamo parlare. Partiamo da alcuni punti fermi: Isco ha vissuto mesi molto difficili al Real Madrid con Santiago Solari ed era diventato praticamente un separato in casa. Il ritorno di Zinedine Zidane in panchina è stato sicuramente salutato con piacere dal giocatore, ma questo non garantisce che Isco rimanga al Real Madrid anche nella prossima stagione, perché comunque si dovrà conquistare la permanenza anche dopo questa stagione che ha segnato in modo evidente la fine di un ciclo. Isco dunque è un possibile partente e tra le squadre che lo seguono con maggiore attenzione c’è appunto il Napoli, grazie alla presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea. Il giocatore classe 1992 è arrivato al Real Madrid nel 2013 e di conseguenza ha già vissuto un paio di stagioni con Ancelotti allenatore: ad entrambi farebbe piacere ritrovarsi, ecco perché il Napoli è una destinazione possibile per lo spagnolo, anche se il costo del cartellino si aggira attorno agli 80 milioni di euro, secondo quanto riferisce AS.

ISCO AL NAPOLI? INTERESSANO PURE ALTRI GIOCATORI DEL REAL MADRID

Un altro possibile tassello della trattativa per Isco al Napoli con il Real Madrid sono i buoni rapporti tra Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis, dunque il capoluogo campano è una destinazione valida per chi lasciasse il Real in estate, anche grazie alla presenza di Ancelotti che è una garanzia per tutti (anche per chi non è già stato allenato da lui in passato), senza dimenticare che il Napoli ha già praticamente in tasca la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco dunque che Il Mattino riferisce di almeno altri due big del Real Madrid che potrebbero piacere al Napoli, cioè Casemiro e Marcelo. Per ora siamo alle ipotesi e il contatto è avviato soprattutto per Isco, ma gli sviluppi potrebbero essere interessanti – forse un po’ meno per Marcelo che, avendo già 31 anni, potrebbe interessare meno a De Laurentiis che segue una politica incentrata sugli Under 30.

