Spalletti lascia l’Inter?/ Calciomercato “Al suo posto Di Francesco o…” (Esclusiva)

Luciano Spalletti lascerà l’Inter a fine stagione? Sembra ormai inevitabile per tanti motivi, anche se dopo il derby l’aria in casa nerazzurra è un po’ cambiata. Il caso Icardi è quello più importante che ormai tutti conosciamo. Chiedersi se resterà a Milano il mister è domanda lecita in chiave calciomercato per conoscere anche il futuro dell’Inter, per sapere chi possa essere il prossimo allenatore nerazzurro, come possa disegnarsi l’Inter del futuro. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Pietro Chiaradia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Spalletti resterà all’Inter?

No no, credo proprio di no, Spalletti ormai ha chiuso la sua esperienza con l’Inter e alla fine della stagione non sarà più l’allenatore della formazione nerazzurra.

Come primo sostituto Conte?

Non credo che Conte voglia venire, il suo primo obiettivo sarà sicuramente quello di allenare una squadra importante in grado di fare una Champions ad alti livelli.

Quali potrebbero essere le alternative?

Sarri in prima linea e penso anche Di Francesco potrebbero essere i tecnici che potrebbero sedersi sulla panchina nerazzurra.

Dove potrebbe finire Spalletti?

Alla fine potrebbe restare fermo e godersi l’ingaggio che prende attualmente col contratto che ha.

Come giudica la stagione di Spalletti?

Direi fallimentare perché con la squadra che aveva doveva portare l’Inter molto più avanti in Champions e fare meglio in campionato. Lottare almeno col Napoli per il secondo posto…

(Franco Vittadini)



