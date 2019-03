Varane alla Juventus?/ Calciomercato: può arrivare con Romagnoli! (esclusiva)

Sarebbe senza dubbio un altro grande colpo di calciomercato per la Juventus, un altro grande giocatore da prendere dal Real Madrid dopo Cristiano Ronaldo nella prossima sessione di mercato. Parliamo di Raphael Varane, 25 anni, campione del mondo con la Francia, dal 2011 alle merengues ma in scadenza in contratto nel 2022. Il profilo è più che interessante, specie per la Vecchia Signora che abbisogna di forze fresche in difesa. Secondo le ultime voci di calciomercato la trattativa col Real è possibile, e magari si potrebbe chiudere per 80-90 milioni: c’è la possibilità che il giocatore francese scelga proprio Torino per il suo futuro.Per parlare del possibile arrivo di Varane alla Juventus abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Juventus su Varane? Penso che Varane potrebbe arrivare. E’ un difensore di valore che potrebbe rinforzare il reparto arretrato della squadra di Allegri.

Chi potrebbe partire se arrivasse il difensore del Real Madrid? No, non credo che partirà qualcuno. Ci sono Bonucci, Chiellini che sono una garanzia per la Juventus. C’è Barzagli che comincia a avere una certa età. Poi c’è Rugani. L’ingaggio di Varane potrebbe essere visto in prospettiva per una difesa, quella bianconera che comincia a non essere così giovane!

Come Varane potrebbe inserirsi nel reparto arretrato bianconero? Nel modo migliore, non ci sono problemi in questo senso, abbiamo visto che già con Cristiano Ronaldo il suo inserimento non ha fatto che accrescere la qualità tecnica della Juventus.

Quale potrebbe essere l’alternativa a Varane? La Juve ci ha sempre stupito in questi anni. Nessuno poi si aspettava nel ritorno di Bonucci a Torino. Potrebbe sempre fare un colpo di rilievo, di quelli eccezionali.

Anche Romagnoli potrebbe arrivare? I rapporti tra Milan e Juventus sono sempre stati buoni, se si pensa proprio all’acquisto di Bonucci, alla cessione di Higuain al Milan. Sì anche Romagnoli potrebbe essere acquistato dalla società rossonera.

Come giudica tecnicamente il difensore francese? E’ un difensore forte dal punto di vista tecnico e fisico, un difensore completo come ha sempre dimostrato nella sua carriera.

