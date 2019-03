Eusebio Di Francesco alla Fiorentina è un’idea che circola molto in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l’esonero dalla Roma. La viola aveva cercato il tecnico già nella primavera di due anni fa, per puntare su un altro tecnico. Stefano Pioli è in scadenza di contratto e la società toscana non vuole perdere tempo perché sull’abruzzese ci sono diverse squadre importanti. Nonostante il fallimento nella capitale di quest’anno Di Francesco ha portato un calcio frizzante con idee nuove che hanno permesso ai giallorossi di arrivare in semifinale di Champions League lo scorso anno. Il Corriere dello Sport parla di un faccia a faccia già avvenuto per improntare la situazione in vista del futuro. Ovviamente sul banco degli imputati anche il calciomercato con la possibilità di vedere Federico Chiesa lasciare in estate la squadra viola.

Di Francesco alla Fiorentina, Calciomercato: dopo l’esonero a Roma una nuova chance

Di Francesco ha bisogno di una seconda possibilità dopo l’esonero alla Roma e la Fiorentina sembra pronta a dargliela. Il tecnico ha sicuramente alcuni concetti di calcio che porterà anche in viola, qualora arrivasse davvero la firma, come per esempio quello di un calcio offensivo. I moduli che predilige sono il 4-2-3-1 e il 4-3-3 e il suo maestro è sicuramente Zdenek Zeman. La Fiorentina potrebbe essere la piazza adatta per il tecnico abruzzese che è sembrato ancora acerbo per palcoscenici con altissima pressione come Roma. Non è da escludere che tornerà un treno per un top club, ma di certo Firenze sarebbe una piazza pronta ad accoglierlo e dove potrebbe trovare la maturazione giusta per centrare magari anche il primo trofeo da mettere nella sua personalissima bacheca.

