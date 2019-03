Douglas Costa all’Inter?/ Calciomercato Juventus, Marotta lo vuole a Milano

Douglas Costa all’Inter è la notizia di calciomercato del giorno. Beppe Marotta avrebbe intenzione di puntare il calciatore della Juventus che proprio lui portò a Torino dal Bayern Monaco nell’estate del 2017. Secondo Calciomercato.com infatti il brasiliano non è considerato incedibile dai bianconeri che in estate avrebbero deciso di puntare su altri e di sacrificarlo. Il calciatore ha dimostrato di essere devastante ma soprattutto quando parte dalla panchina, spesso infatti è incappato in prestazioni anonime quando è stato schierato dal primo minuto. L’Inter però dovrà fare attenzione alla concorrenza del Manchester United che monitora da tempo il calciatore e sembra pronto a mettere 60 milioni di euro sul piatto. Difficile pensare che i bianconeri possano preferire ritrovarselo contro in Serie A, mentre sembra più facile l’idea di andarlo a cedere in Premier League. Molto però dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe decidere di rimanere in Italia dove si trova molto bene.

Douglas Costa all’Inter? Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano sul made in Italy

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa all’Inter con l’intenzione di tornare a puntare sul made in Italy nella prossima sessione di calciomercato. Sono due i nomi che stuzzicano la fantasia di Fabio Paratici e cioè quelli di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa. Il calciatore della Roma è la vera sorpresa di questa stagione, giocatore dal valore assoluto che potrebbe rientrare in uno scambio con Gonzalo Higuain. Il Pipita sarebbe pronto a tornare in bianconero dopo il mancato riscatto dal Chelsea per poi essere girato alla Roma. I bianconeri lavorano da tempo su Federico Chiesa della Fiorentina che potrebbe essere invogliato a volare in bianconero anche grazie alle ottime prestazioni di Federico Bernardeschi che ha fatto due stagioni fa lo stesso percorso.

