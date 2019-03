Dybala via dalla Juventus?/ Calciomercato: Inter? “Perchè no, ma in Liga” (esclusiva)

La Vecchia Signora guarda già alla prossima sessione di calciomercato estiva e se sono tanti i nomi accostati a Torino, fanno rumore anche i giocatori che potrebbero andar via dalla Juventus come Dybala. Il nome è caldissimo: già questo inverno si è lungo discusso di una sua possibile partenza in direzione Bayern Monaco, mentre la destinazione delle ultime settimane, complice il caso Icardi, è l’Inter di Spalletti. Le offerte per il bomber bianconero però non mancherebbero questa estate, dal Real Madrid fino al Barcellona. Per parlare del possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Dybala potrebbe dire addio alla Juventus nel calciomercato estivo? Dovrebbe essere così a fine stagione, il giocatore argentino dovrebbe andarsene da Torino, lasciare la squadra di Allegri.

L’Inter è possibile destinazione? Potrebbe essere, del resto l’Inter ha fatto una proposta alla società bianconera. Marotta lo stima e Dybala potrebbe presto diventare nerazzurro.

Dove potrebbe andare ancora? Dybala ha un grande mercato, lo vogliono i principali club del mondo. Forse però potrebbe finire in Spagna, al Real Madrid, al Barcellona.

Perchè alla Juventus non ha convinto finora? Ha giocato poco, è partito spesso dalla panchina. Non ha trovato gli schemi giusti per fare bene e tatticamente la Juventus non era fatta per lui!

Cosa gli manca per diventare un campione? Gli manca l’ambiente che gli dia la fiducia giusta, gli schemi ideali dove trovarsi bene. Essere utilizzato anche tatticamente nel modo ideale. La Spagna in questo senso s’addice di più alle sue caratteristiche tecniche. Nella Liga potrebbe veramente mettere in risalto tutto il suo talento.

(Franco Vittadini)



