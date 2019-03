Il Napoli nelle sessioni di calciomercato cerca sempre quel salto di qualità che gli consentirebbe di fare un grande miglioramento in Champions e in campionato. E l’interesse della squadra di Ancelotti sembra rivolto ai gioielli del Real Madrid, Isco, Casemiro, Marcelo. Se arrivassero per esempio tutti e tre sarebbe un Napoli da sogni anche per i tifosi. Lo scudetto un obiettivo ancora più vicino. Trattativa difficile ma magari attraverso l’aiuto dello stesso Ancelotti, giù tecnico vincente delle merengues più semplice. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Vito Pirozzi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Isco potrebbe diventare del Napoli?

Direi di sì e tra l’altro è un centrocampista molto forte che rafforzerebbe molto il Napoli.

Anche Casemiro nel mirino degli azzurri?

Anche lui potrebbe arrivare e sarebbe un altro grande acquisto di rilievo per gli azzurri. Un altro giocatore su cui contare per migliorarsi molto.

E potrebbe arrivare anche Marcelo?

Lui sarebbe importante soprattutto in fase difensiva, si aggiungerebbe a Albiol e Koulibaly e colmerebbe alcune lacune del Napoli per esempio sulla fascia.

Pensa che potrebbero arrivare tutti e tre…

Credo di sì e in questo modo il Napoli farebbe un grande salto di qualità sia per la Champions, sia per il campionato. Importante anche per lottare per lo scudetto…

Ci sono altri giocatori del Real Madrid che potrebbero arrivare…

Benzema sarebbe il centravanti ideale per il reparto offensivo. Mertens del resto dovrebbe partire così come Callejon. Resterebbero Insigne e Milik che ha fatto molto bene quest’anno ma non ha l’esperienza, il nome di Benzema. Comprare l’attaccante francese non sarebbe facile per il suo ingaggio, per il costo dell’operazione totale. Alla fine però portarlo a Napoli sarebbe una grande cosa…

I buoni rapporti di Ancelotti con il Real potrebbero facilitare questi acquisti?

Devo dire di sì, del resto Ancelotti ha un buon rapporto col Real con cui ha conquistato la decima Champions League. Anche attraverso di lui sarebbe più facile portare questi giocatori a Napoli!

(Franco Vittadini)



