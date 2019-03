Pioli lascia la Fiorentina?/ Calciomercato: Addio certo, Nesta? Un errore (esclusiva)

Pare che sia giunta al termine l’avventura di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina, nonostante le tante rassicurazioni a inizio anno: questa estate potremmo quindi assistere a un cambio di panchine per la Viola, a prescindere dagli ultimi risultati di questa stagione. Con Pioli che lascia la Fiorentina, tocca ora scoprire chi potrebbe essere il suo sostituto alla guida dei gigliati. Il primo nome su cui si vocifera è quello di Alessandro Nesta grande ex giocatore, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e allenatore del Perugia. Sarebbe un profilo importante per Firenze, ma è pure un tecnico però che ha un solo anno d’esperienza in serie B col Perugia, nonostante siano più che apprezzabili i risultati finora raccolti. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pioli a Firenze anche la prossima stagione? Credo che questa cosa non possa avvenire, Pioli in effetti a fine stagione dovrebbe lasciare veramente la Fiorentina.

Da cosa dipenderà la sua conferma? No, ormai è stato tutto deciso, non ci sarà nessuna conferma. L’addio di Pioli alla viola è un fatto sancito, non dovrebbero esserci più dubbi a proposito.

Come giudica il lavoro di Pioli finora? Ha fatto bene, ma non benissimo: a Pioli manca quel qualcosa per fare il salto di qualità e essere un allenatore top, un tecnico di grande livello.

Nel caso di una sua partenza chi potrebbe arrivare? Si parla di un arrivo di Nesta. Anch’io ho sentito dire che Nesta potrebbe guidare la Fiorentina la prossima stagione. Per me però potrebbe essere veramente un errore scegliere lui. Nesta ha un solo anno di esperienza in serie B col Perugia. Se anche facesse cose straordinarie non ha abbastanza esperienza per allenare un grande club come la Fiorentina!

Quale sarebbe l’allenatore giusto quindi per la formazione viola? Per me potrebbe essere proprio quello di Di Francesco. Dopo il suo addio brusco dalla Roma Firenze sarebbe la piazza giusta per ricominciare nel modo migliore.

Crede a una Fiorentina ad alti livelli nei prossimi anni? No, non penso proprio. Vediamo che ogni anno la Fiorentina vende i suoi giocatori migliori e dovrebbe farlo anche la prossima stagione. I Della Valle non hanno neanche un budget per permettersi una squadra che possa puntare a grandi traguardi. Non credo che le cose possano cambiare in futuro.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA