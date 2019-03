Belotti lascia il Torino?/ Calciomercato, Boatto: “Dolberg al suo posto” (Esclusiva)

Andrea Belotti vestirà ancora la maglia granata la prossima stagione? Una domanda di calciomercato lecita in effetti che dipenderà anche dal volere e dalle richieste economiche del presidente del Torino Urbano Cairo. In effetti se chiedesse cifre come 70–80 milioni la sua cessione sarebbe difficile. In ogni caso si parla già di un possibile arrivo nella Capitale. La Roma in caso di partenza di Edin Dzeko sarebbe pronta a puntare su di lui. E sicuramente non mancheranno altre offerte per Belotti nel mercato estivo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Boatto. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Belotti addio dal Torino?

Dipenderà da quanto Cairo chiederà. A 70 – 80 milioni non potrà certo cederlo, è una cifra spropositata per il valore di Belotti! Solo il secondo anno nella formazione granata ha veramente raggiunto un alto vertice di rendimento…

Dove potrebbe finire?

Magari alla Roma, in caso di cessione di Dzeko, o anche per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Milan, Inter, Juventus e Napoli sono già coperti in attacco.

E squadre come Lazio e Fiorentina?

La Lazio per acquistare Belotti dovrebbe vendere prima Milinkovic Savic o giocatori di grande valore. La Fiorentina dovrebbe fare la stessa cosa ma poi non la vedo ideale per il centravanti granata. Perchè rimpiazzare Chiesa con Belotti? Lo stesso Simeone ricopre già il suo ruolo.

Crede anche a un’esperienza all’estero?

Possibile, ma più difficile Belotti è più ideale per il nostro campionato, per il nostro tipo di calcio.

Il Torino con chi potrebbe sostituirlo?

Con un centranti giovane, di buona prospettiva. Penso al centravanti danese dell’Ajax Dolberg. L’ Ajax quest’anno venderà tre – quattro giocatori importanti. Dolberg è anche chiuso nella formazione olandese. E’ un attaccante di buon valore, promettente. Potrebbe vestire la maglia granata. Potrebbe andare anche alla Fiorentina che si è sempre trovata bene con i giocatori danesi.

Cosa manca a Belotti per diventare un grande centravanti…

E’ forte, è un ottimo attaccante, forse gli manca solo di giocare in una grande squadra che gli permette di essere sempre al top. Magari potrebbe essere proprio la Roma…

