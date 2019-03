Calciomercato Roma/ “Ranieri confermato? Non credo, ma Sarri e Gasp…” (Esclusiva)

Quale sarà il futuro della Roma, Claudio Ranieri chiamato a sostituire Eusebio Di Francesco resterà sulla panchina giallorossa anche la prossima stagione? Il tecnico romano potrebbe restare magari in caso di qualificazione alla prossima Champions. Forse però i giochi sono già fatti e la scelta del prossimo tecnico della Roma gira già attorno ad alcuni nomi come Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini, magari anche Marco Giampaolo. Forse anche qualche sorpresa dell’ultima ora, lo stesso Paulo Sousa già dato per certo al proprio dello stesso Di Francesco, Christian Panucci, Roberto Donadoni. In ogni caso bisognerà ricostruire, rifondare la squadra, scegliere un direttore sportivo che prenda il posto di Monchi che non è piaciuto certamente a James Pallotta. Tanti temi, tante cose, dall’allenatore, al direttore sportivo, al mercato, alla questione stadio soprattutto e a quella della gestione della società guidata dall’imprenditore statunitense James Pallotta. Per fare una Roma vincente, che punti a traguardi importanti… Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Calicchia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Sarà Ranieri l’allenatore della Roma la prossima stagione?

No, non credo proprio, Ranieri non sederà sulla panchina della Roma la prossima stagione.

Da cosa dipenderà la sua conferma, se arrivasse in Champions le cose potrebbero cambiare?

Anche in caso di qualificazione in Champions le cose non cambierebbero. Non si potrà sicuramente ricominciare da Ranieri per la ricostruzione della Roma.

Sarri principale obiettivo giallorosso?

Sarri ha dimostrato al Napoli di essere un ottimo allenatore. Anche al Chelsea sta facendo bene, vista la concorrenza che hanno i blues in Premier. Un tecnico come lui, grintoso, che dice sempre tra l’altro quello che pensa sarebbe ideale per la Roma. Andrebbe proprio bene.

Gasperini seconda scelta?

Anche Gasperini sarebbe un tecnico ideale per la formazione giallorossa, grintoso e combattivo anche lui. Al Genoa ha fatto bene, all’Atalanta ha fatto grandi cose. Ha portato in alto un giocatore come Papu Gomez. Ha esaltato il calcio di Mancini e Ilicic. Sa lavorare coi giovani e del resto era alla Primavera della Juventus all’inizio della sua carriera. In una Roma proprio con tanti giovani di talento Gasperini si troverebbe veramente a suo agio.

Quali saranno gli altri possibili tecnici della Roma. Giampaolo, Montella tra gli altri?

Giampaolo alla Sampdoria ha lavorato nel migliore dei modi. Non è un allenatore con una grande carriera ma ha carattere, è preparato tecnicamente. A Genova ha fatto bene e potrebbe essere ideale anche lui per la Roma. Montella sinceramente non credo invece, perché al di là del fatto che abbia vinto lo scudetto con la Roma non ha un buon rapporto con i tifosi.

Cosa si dovrà fare però per fare una grande Roma, una Roma importante?

Devo dire che bisognerà evitare gli errori del passato, anche di questa stagione. Monchi non è stato un grande direttore sportivo, ha commesso i suoi errori. Di Francesco magari poteva dare di più, poteva essere un allenatore migliore. E’ stata una stagione molto deludente questa, dove la Roma rischia di non qualificarsi per la Champions, difficilmente l’otterrà, ci sono stati 34 infortuni, cosa non da poco. Bisognerà cercare di ottenere obiettivi di rilievo in futuro.

Come si potrà fare?

Dovrà essere un lavoro d’assieme, con la scelta di un ottimo allenatore, di un direttore sportivo di valore, anche Sabatini commetteva i suoi errori, anche se era un grande talent scout. Bisognerà risolvere il problema dello stadio, in modo che venga costruito il più presto possibile. E ci vorrà ovviamente l’apporto della società americana, di James Pallotta che aveva riportato la Roma a ottimi livelli dopo anni difficili. A Roma i tifosi se la sono presa spesso con Pallotta, con la società ma non tutte le colpe sono loro. Non è solo questione di investimenti se i risultati non arrivano.

Un lavoro d’assieme per portare la Roma in alto, una Roma piena di talenti…

E questo è un vantaggio, avere i Zaniolo, i Pellegrini, avere cresciuto giocatori come Florenzi, come tanti altri. Avere una squadra Primavera guidata nel migliore dei modi da Alberto De Rossi. Così si può veramente ragionare per il futuro. Un futuro che potrebbe avere presto come allenatore della Roma Daniele De Rossi. Si vede già in campo come detta il gioco, come capisce il calcio. Un allenatore di calcio. In fondo Montella era tecnico degli allievi della Roma e divenne tecnico della formazione giallorossa. Daniele De Rossi potrebbe presto prenderne la guida…

Fiducioso quindi per il futuro della Roma…

Sarà sempre un lavoro d’assieme a cui dovranno partecipare tutti, società, prossimo tecnico e direttore sportivo, giocatori. Sarà fondamentale in questo senso la costruzione dello stadio che porterebbe grandi introiti economici. E ci sarà sempre da battere la concorrenza della Juve che riesce sempre a mettere in campo due squadre. Una concorrenza molto difficile da battere adesso. Intanto però pensare al futuro della Roma mi sembra una cosa da fare in ogni caso…

(Franco Vittadini)



