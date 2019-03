Pogba e Mbappé alla Juventus?/ Calciomercato: il bomber potrebbe arrivare (esclusiva)

Manca ancora parecchio alla prossima finestra di calciomercato estiva, ma la Juventus guarda avanti, con l’obbiettivo di mettere nel mirino i nomi più importanti della piazza in vista della prossima stagione. Ecco quindi che le ultime voci di mercato parlano di un presto arrivo di Pogba e Mbappé alla Juventus: due personaggi di gran peso che figurerebbero benissimo nello spogliatoio di Massimiliano Allegri. Sarebbe quindi due veri colpacci, ma non privi di difficoltà, anche per il peso economico di questi due affari. Non va poi scordato che lo stesso Allegri ha allontanato poco tempo fa le possibilità che il centrocampista del Manchester United facesse ritorno a Torino e che invece il Psg è pronto a scendere sul piede di guerra per difendere il proprio attaccante. Per parlare di un possibile approdo di Pogba e Mbappé alla Juventus questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Pogba alla Juventus? Non credo perchè sarebbe un cavallo di ritorno, un giocatore che la Juventus aveva già avuto e poi ceduto al Manchester United. Piuttosto Pogba potrebbe andare al Paris Saint Germain che ha bisogno di rinforzare il suo centrocampo o in Spagna.

Come s’inserirebbe eventualmente nella formazione bianconera? Bene, perchè Pogba è un campione e poi in Inghilterra non s’è ambientato nel migliore dei modi. Abbiamo visto cosa ha fatto ai Mondiali. Pogba resta un grande giocatore!

Potrebbe arrivare invece Mbappé? Lui sì che potrebbe arrivare, farebbe comodo alla Juventus. E’ giovane, è già un fuoriclasse. Potrebbe migliorare ancora di più. Per la Juventus sarebbe veramente il colpo del secolo.

Potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo? Perchè no, e del resto Cristiano Ronaldo rappresenta il presente, ha 34 anni ed è una certezza della Juventus. Mbappé potrebbe essere il domani della Juventus, una Juventus che potrebbe continuare a vincere anche in futuro, una Juventus sempre vincente.

Cosa dovrebbe fare la Juventus per acquistare questi due campioni? La Juventus ha i margini per poter comprare Mbappé. Potrebbe vendere alcuni giocatori importanti nella sua rosa come Pjanic, Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa, Cuadrado e altri ancora. Potrebbe cedere alcuni suoi calciatori e provare a prendere Mbappe. Il costo dell’operazione economica per il campione francese sarebbe ammortizzato così.

Non c’è solo la Juventus però. Già sono tante le squadre che vogliono Mbappé, il Real Madrid, altre ancora. Alla fine potrebbe scatenarsi un’asta ma la formazione bianconera potrebbe farcela a acquistare il campione del Psg.

E il Psg lo venderebbe così facilmente? Di fronte a un’offerta importante perchè no, nel calcio le cessioni, gli acquisti sono all’ordine del giorno anche quelli più impensabili. E magari il Paris Saint Germain potrebbe decidere di cedere Mbappe per rinforzare altri reparti della sua squadra. Senza dimenticare che c’è sempre Neymar, il suo futuro è ancora incerto nel Psg.

