Allegri lascia la Juventus?/ De Notaris: se vince la Champions resta (esclusiva)

Tema caldissimo per il prossimo calciomercato della Serie A sono senza dubbio gli allenatori: dopo l‘addio di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri sulla panchina della Roma ecco che il nome bollente è quello di Allegri che potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. C’è chi parla del possibile approdo del tecnico toscano in Premier League, chi invece all’Inter dove ritroverebbe Beppe Marotta. Al suo posto sulla panchina della Juventus invece i primi candidati sarebbero Zinedine Zidane e Didier Deschamps che la Francia ha fatto grandi cose: la lista dei nomi papabili è però molto lunga. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Allegri sicuro addio a fine stagione? Credo che se dovesse vincere la Champions potrebbe anche restare, altrimenti Allegri potrebbe partire, potrebbe lasciare la formazione bianconera.

Zidane il primo nome per la Juventus del futuro? No, non credo Zidane tornerà a Madrid per ricostruire il nuovo Real. Il Real del futuro pronto a fare cose importanti nei prossimi anni.

Deschamps è un altro nome importante per la Juventus? Lui dovrebbe restare come tecnico della nazionale francese: alla fine sarà questa la scelta di Deschamps.

Quale sarà allora il prossimo allenatore della Juventus? Credo che alla fine ci sarà il ritorno di Antonio Conte, pronto a riaprire un nuovo ciclo vincente con la Juventus. Conte potrebbe contare sulla rosa attuale di grande valore tecnico e sui nuovi acquisti che la dirigenza bianconera sembra voler fare.

A cosa si punterebbe? A quella Champions vero obiettivo della Juventus che potrebbe sfuggire questa stagione. Conte avrebbe il compito di riportarla finalmente a Torino. Un grande nome su cui fare affidamento per un traguardo veramente prestigioso.

Dove finirà invece Allegri? Allegri potrebbe andare all’Inter dove ritroverebbe Marotta, dove porterebbe con sé anche Dybala. Potrebbe essere questo il futuro dell’allenatore toscano.

