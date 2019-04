BENEDETTO ALLA ROMA? / Calciomercato, pronta l’offerta per il “Pipa” del Boca Juniors

Benedetto all’ombra di San Pietro: ma non nel senso di un pellegrino, bensì di Dario Benedetto, per tutti “Pipa”, nuovo obiettivo di calciomercato della Roma. L’attaccante del Boca Juniors è il maggiore indiziato per accollarsi il peso del reparto avanzato giallorosso, quando Edin Dzeko – e con ogni probabilità anche Patrick Schick – saluterà la Capitale. Stando a quanto riportato da Fox Sports, la Roma avrebbe già avviato dei contatti con la società “xeineze” e in questo senso potrebbe anche tentare di sfruttare una sorta di “corsia preferenziale”. Il caso vuole infatti che il direttore sportivo del Boca Juniors sia un certo Nicolas Burdisso, l’ex difensore argentino che ha vestito anche la maglia della Roma. Bisognerà trattare con lui per portare Dario Benedetto a Roma, ma la società capitolina sembra disporre di argomenti molto “convincenti”…

BENEDETTO ALLA ROMA?

Nella riunione tenutasi circa un mese fa nel centro sportivo Fulvio Bernardini, tra Nicolas Burdisso e il diesse della Roma, Frederic Massara, non si è discusso soltanto di discutere di eventuali e futuri accordi su ragazzi del settore giovanile del Boca ma anche di Dario Benedetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delle idee della Roma sarebbe di inserire nella trattativa Diego Perotti: l’argentino, finito sulla lista dei partenti, sarebbe però intenzionato a proseguire nella sua avventura giallorossa fino alla scadenza del contratto. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Ezequiel Ponce: il 22enne di Rosario da promessa mancata potrebbe essersi finalmente ritrovato con la maglia dell’AEK Atene. Nonostante le sue ottime prestazioni in Grecia, Ponce difficilmente verrà riscattato dal club ateniese e potrebbe essere girato al Boca Juniors come parziale contropartita. Insomma, le idee non mancano per questo “Benedetto” acquisto…

