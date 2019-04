Dybala via dalla Juventus?/ Altra esclusione, ora è a rischio: club fissa il prezzo

L’assenza di Paulo Dybala nella formazione ufficiale della Juventus continua a far discutere dopo il pareggio con l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La stagione dell’attaccante bianconero è caratterizzata da alti e bassi che fanno crescere le indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro. Ancora una volta Massimiliano Allegri gli ha preferito Federico Bernardeschi, che ha garantito maggiore dinamismo alla manovra offensiva e più attenzione in fase di copertura. «Se avesse avuto a disposizione mezz’ora avrebbe potuto incidere di più, ma l’argentino ha bisogno di iniziare dal 1’», ha dichiarato Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport. Ma anche per l’ex centrocampista bianconero l’allenatore della Juventus ha fatto la sua scelta: «Il titolare è Bernardeschi che anche ad Amsterdam ha fatto una buona partita. Dybala, Ronaldo e Mandzukic insieme dal 1’ sono un lusso che questa Juve non può permettersi». In vista del match di ritorno, dunque, il fantasista bianconero dovrà lottare ancor di più per provare a conquistare la maglia da titolare.

DYBALA VIA DALLA JUVENTUS? IL CLUB FISSA IL PREZZO

E intanto si parla di un Paulo Dybala in uscita. Le quotazioni dell’attaccante della Juventus sono infatti in netto calo. Le prestazioni altalenanti alimentano ulteriori dubbi sul suo futuro bianconero: in questa stagione non ha quasi mai fatto la differenza, anche a causa di problemi tattici, quindi si addensano nubi e soprattutto voci di calciomercato. L’esclusione di ieri ricalca quella del ritorno contro l’Atletico Madrid e la dice lunga sullo stato di Dybala alla Juventus. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, nelle prossime settimane ci sarà un incontro con l’entourage del calciatore argentino che vuole garanzie tecniche per restare nella Juventus, altrimenti le strade si separeranno. Ma quali garanzie tecniche potrà avere Dybala dalla dirigenza bianconera a fronte ad una stagione che era cominciata con buone premesse e che non ha portato alla sua definitiva esplosione? La dirigenza dal canto suo starebbe ragionando sul prezzo del cartellino: pare che la sua valutazione parta da 100 milioni di euro…

