Wesley alla Juventus/ Chi è il nuovo affare a parametro zero che arriva dal Flamengo

Wesley è un nuovo giocatore della Juventus. Colpo a parametro zero del club bianconero, che si è assicurato le prestazioni del giovane terzino brasiliano. Wesley David de Oliveira Andrade, questo il suo nome per intero, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Flamengo e di trasferirsi alla Juventus. Il talento classe 2000 è un vero affare per il club torinese, visto che non dovrà sborsare nulla per il cartellino del calciatore di grandi prospettive, già protagonista con la maglia della nazionale U17 del Brasile. Qualche settimana fa il suo contratto è andato in scadenza, ma lui ha deciso di non prolungare la sua avventura nel Flamengo, bensì di approdare alla Juventus. E per mostrare tutta la sua felicità per la svolta ha pubblicato sui social una foto con la nuova divisa e il sorriso smagliante. Poche ore dopo la pubblicazione del post, Wesley lo ha rimosso da Instagram. Il Flamengo non ha apprezzato il gesto? Forse è stata troppo l’eco scatenata, alla luce di alcuni like, come quello di Paquetà, ex compagno di squadra ora rivelazione del Milan, e Vinicius jr, astro nascente del Real Madrid.

WESLEY ALLA JUVENTUS, PRESO DAL FLAMENGO (CON RAIOLA)

La rimozione del post potrebbe però essere legata anche al caso diplomatico scoppiato tra il Flamengo e Mino Raiola. Il club brasiliano era pronto a fargli firmare un contratto da professionista, ma l’agente aveva già pensato alla Juventus, oltre ad alcuni club spagnoli e olandesi. L’affare rinsalda i rapporti tra la Juventus e il procuratore, con cui si parlerà a breve anche di Matthijs De Ligt dell’Ajax. Gli intrecci con Raiola non sono pochi, ma nel frattempo il club bianconero si gode l’affare Wesley. Soprannominato “Gasolina” per la sua velocità, Wesley è il tipico terzino brasiliano: spinge tanto sulla fascia. Si tratta di uno dei terzini sudamericani più “futuribili” del momento. Con buona pace del Flamengo, che ha perso un gioiellino a causa della sua mancata lungimiranza. Le prodezze d Wesley avevano fatto il giro del mondo, convincendo la Juventus a puntare su di lui senza spendere gli 8 milioni di euro fissati con la clausola rescissoria e soprattutto senza incappare in un’asta milionaria con altri top club.

🚨 Colpo a parametro zero per la #Juventus, che porta a casa #Wesley dal #Flamengo. Il terzino destro classe 2000, che vanta anche presenze con la nazionale brasiliana U17, ha annunciato ieri sui social il suo passaggio in bianconero. Benvenuto @Wesdavid00 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/8nstSvzcvv — Calciomercato Juventus (@CMJuve18) 11 aprile 2019





