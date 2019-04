Bale mobbing al Real Madrid? In Spagna sorgono dei dubbi sul futuro del gallese, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Con il francese infatti l’ex Tottenham non aveva un gran rapporto, già nella precedenza esperienza, e ora sarebbe arrivato addirittura ad essere un problema. Costa molto, guadagna tanto e non gioca più, sarebbe dunque in atto, secondo quanto riportato da As, un piano per costringerlo a lasciare la squadra campione d’Europa. Secondo As pare che ci sia stato addirittura un incontro tra i vertici delle merengues e gli agenti di Bale stesso, con preciso mandato di cercarsi una squadra. Dettaglio non da poco però il fatto che la società vuole 100 milioni di euro per lasciarlo partire e trovare una squadra disposta a spendere molto per un calciatore alla soglia dei 30 anni non è così facile. Un Real Madrid dunque che dopo l’addio di Cristiano Ronaldo si prepara a un altro divorzio di non poco conto soprattutto dal punto di vista mediatico.

Bale mobbing al Real Madrid? Calciomercato: la Juventus ci pensa

Mentre in Spagna si parla di mobbing per Gareth Bale al Real Madrid in Italia si scatena il calciomercato. Come poteva mancare la voce sulla Juventus-pigliatutto che l’estate scorsa era riuscita a portare a Torino addirittura Cristiano Ronaldo? Il calciatore gallese intanto è sempre più lontano dai piani di Zinedine Zidane, ma sembra difficile da far integrare nel progetto bianconero. Considerando la posizione in bilico di Paulo Dybala rimane l’esplosione di Federico Bernardeschi che si va a sommare alle certezze che regalano Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Infine c’è da considerare la grande crescita di Moise Kean e le evoluzioni fisiche di Juan Cuadrado e Douglas Costa.

