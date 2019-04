Koulibaly via da Napoli?/ Calciomercato: chi al suo posto? Forse De Ligt (esclusiva)

Caso sempre caldo in casa Napoli in ottica calciomercato è Kalidou Koulibaly, uno dei gioielli più preziosi nello spogliatoio di Carlo Ancelotti. E’ uno dei migliori difensori al mondo e di certo non mancano offerte faraoniche per il centrale azzurro: potrebbe essere proprio questa la stagione in cui Koulibaly dirà addio ai partenopei?. Il senegalese non pare troppo intenzionato ad abbandonare Napoli ma l’ipotesi di un grande club fa gola e la formazione di Ancelotti ne ricaverebbe una grande cifra dalla cessione e potrebbe reinvestirla già nella sessione estiva. Dove andrà però il difensore senegalese? Le mete, specie in Europa, non gli mancano e pure la Juventus ci ha fatto un pensierino. Per saperne di più del possibile addio di Koulibaly abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Koulibaly verso l’addio? Diciamo che dipenderà anche dalla richiesta che il Napoli farà per cederlo. Il cartellino di Koulibaly vale molto e lo stesso Napoli potrebbe prendere tanti soldi per la sua cessione!

Potrebbe andare anche in qualche club italiano? No, non credo proprio che ci siano club italiani che possano spendere tanti soldi per prendere Koulibaly.

E la pista estera come la vede? In effetti ci sono alcuni top club europei che potrebbero acquistarlo per rinforzarlo il loro reparto arretrato come il Chelsea e il Paris Saint Germain.

Il Napoli con chi potrebbe sostituirlo? Bisognerebbe trovare un grande difensore. Ovviamente dipenderebbe dalla cifra con cui si venderebbe Koulibaly. Un giocatore di sicuro avvenire su cui anche investire è De Ligt dell’Ajax, in orbita Barcellona anche. Per il Napoli però sarebbe un grande rinforzo oltre che un sicuro investimento su cui puntare per i prossimi anni…

Come giudica tecnicamente Koulibaly? Koulibaly è uno dei migliori difensori del mondo. Per esempio se arrivasse alla Juventus risolverebbe molti problemi della difesa bianconera. E’ un grandissimo calciatore.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA