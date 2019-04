Calciomercato Inter/ “Il dopo Icardi? Dzeko il profilo giusto e la Roma” (esclusiva)

Sono tante, forse troppe le voci di calciomercato in casa Inter soprattutto quelle he riguardano mauro Icardi. Nonostante la rappacificazione con la società e la convocazione di Mauro Icardi per la partita di Serie A contro il Genoa, pare che la società nerazzurra si stia già muovendo sul mercato per trovare un sostituto del bomber argentino per la prossima stagione. I nomi per il dopo Icardi certo non mancano: si parla di Dzeko della Roma, come di Zapata dell’Atalanta, senza scordare un nome di spicco come quello di Cavani del Paris Saint Germain. Bisognerà vedere poi quali saranno le mosse dello stesso Icardi in vista della prossima finestra di calciomercato estiva. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Icardi partenza sicura a fine stagione? A questo punto penso proprio di sì a meno che partino tutti i giocatori dell’Inter. La situazione attuale di Icardi è molto compromessa.

Con chi potrebbe sostituirlo l’Inter? Dzeko e Zapata sono i primi nomi? Non credo che l’Atalanta voglia privarsi di Zapata dopo una stagione così importante. Per quanto riguarda Dzeko penso che possa essere proprio lui il sostituto di Icardi. La Roma dovrà far cassa, Dzeko è un grande attaccante, potrebbe vestire la prossima stagione la maglia nerazzurra.

La formazione nerazzurra potrebbe comprare anche più di un attaccante? Diciamo che punterà su Dzeko e Lautaro Martinez, potrebbe poi prendere un giovane a fianco di loro due.

Si potrebbe pescare anche sul mercato estero: quali sono i giocatori che potrebbero arrivare? L’Inter è sempre capace di questo tipo di operazioni ed è una cosa che potrebbe succedere in effetti. Vedremo quello che potrà accadere…

Non sarà invece possibile l’acquisto di un campione, di una stella del calcio mondiale? E’ difficile portare in Italia un grande campione, solo la Juventus ci è riuscita con Cristiano Ronaldo. Solo la Juventus può competere con i grandi club mondiali: Ronaldo voleva la Juve e la società bianconera ha studiato nei minimi dettagli l’ingaggio del fuoriclasse portoghese. E poi ci sarà già Dzeko, che è già un vero campione, uno dei migliori giocatori che ci siano.

Quindi nessuna possibilità di ingaggiare una star? In effetti una c’è e sarebbe Cavani è in uscita dal Paris Saint Germain, lui potrebbe venire veramente all’Inter. Avrebbe il profilo del grande attaccante che serve alla squadra nerazzurra. Sarebbe veramente un grande colpo di mercato!

(Franco Vittadini)



