Calciomercato Milan/ “Sensi? Profilo ideale se Kessie va via” (esclusiva)

Potrebbe essere il primo colpo importante della prossima sessione di calciomercato del Milan: Stefano Sensi, 23 anni giocatore del Sassuolo sembra destinato a vestire la maglia del Milan a breve. Il profilo è ovviamente di grande interesse e già se ne era discusso questo inverno: l’affare rimane in salita con tante concorrenti al nome del neroverde come l’Inter e addirittura il Barcellona, e non solo. Insomma perchè Sensi vada al Milan, la società del Diavolo dovrà lottare e convincere il Sassuolo prima che si accende un’asta al rialzo. Per parlare del possibile arrivo di Sensi al Milan abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Sarà Stefano Sensi il primo acquisto importante del Milan? Perchè no, ha 23 anni è giovane è un giocatore che s’addice alla squadra rossonera che punta sempre su calciatori, su talenti del futuro come ce ne sono nella squadra di Gattuso.

L’Inter pare la prima rivale: come battere i nerazzurri? Diciamo che l’Inter a livello economico potrebbe offrire di più per Sensi anche se ha il problema del fair play finanziario. Diciamo che l’Inter sembra poter fare di più per avere Sensi ma alla fine credo che Sensi sia più ideale per una squadra come il Milan che punta molto sui giovani.

Dovrebbe esserci anche il Barcellona. No sinceramente con tutto il rispetto per Sensi non lo vedo al Barcellona, non ha ancora il profilo per andare a giocare nella formazione blaugrana. Forse si è accostato il suo nome al Barca per il tipo di gioco, il tiki taka della squadra di Valverde ma è ancora troppo presto per una cosa del genere.

Come potrebbe inserirsi nel Milan il centrocampista del Sassuolo? Magari al posto di Kessie che potrebbe essere ceduto. Kessie è giocatore da Premier League dove potrebbe andare a giocare. Il Milan ha un centrocampo molto fisico e avrebbe bisogno oltre a Biglia un altro calciatore di buone qualità tecniche. Potrebbe essere proprio Sensi!

Come definisce tecnicamente Sensi quindi? Un giocatore forte in questo senso, capace anche di fare il trequartista. Un giocatore che però dovrà crescere a livello internazionale per diventare uno dei migliori al mondo…

(Franco Vittadini)



