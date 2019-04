Calciomercato Milan/ “Donnarumma resta? Gattuso decisivo per trattenerlo” (esclusiva)

Gigio Donnarumma è senza dubbio un argomento sempre caldo in casa Milan, per le sue prestazioni in campo (si ricorda ad esempio l’errore nel match contro la Sampdoria) che in ottica calciomercato. Il valore del numero 1 di Gattuso è notevole e non è certo la prima volta che viene corteggiato da parecchie big d’Europa. Lo stesso Milan oltre che l’allenatore calabrese però vogliono fare di tutto per trattenerlo pure a fine stagione, date le sue caratteristiche uniche e pure la giovanissima età. Per capire se Donnarumma resterà al Milan abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Donnarumma ancora al Milan la prossima stagione? Dipenderà da tante cose, per esempio se ci sarà un Milan competitivo, veramente forte in grado di lottare per i grandi traguardi. Un Milan che possa veramente puntare in alto!

Cosa potrebbe cambiare le cose? Magari l’errore con la Sampdoria? No, quelle sono cose che capitano nella carriera di un calciatore. E poi nella vita sbagliamo tutti, nessuno è perfetto. Donnarumma in ogni caso resta un grande portiere, un numero uno di sicuro affidamento. Quello che sarà importante sarà anche il mercato che la società rossonera farà.

Dove però potrebbe andare il portiere rossonero? Io dico che la Juventus potrebbe essere la squadra più interessata a lui nonostante abbia due numeri uno di grande valore. Donnarumma del resto rappresenta il futuro, potrebbe essere il nuovo Buffon. La Juve potrebbe puntare su di lui come fece con lo stesso Buffon ai tempi del Parma.

Nessuna possibilità di andare a giocare all’estero? Potrebbe esserci il Paris Saint Germain, altri club prestigiosi, ma secondo me il numero 1 della Nazionale ha ancora un profilo tutto italiano, lo vede ancora ideale per il nostro campionato.

Quanto conterà la conferma di Gattuso per la permanenza al Milan di Gigio? Questo potrebbe contare molto, la conferma di Gattuso potrebbe influire sulle decisioni di Donnarumma. Del resto la conferma di Gattuso sarebbe legata alla qualificazione in Champions e in questo senso ci sarebbero più possibilità che rimanga a Milano.

Un giudizio tecnico su Donnarumma. Alla sua età sta già dimostrando di essere fortissimo, uno dei portieri più forti del mondo. Ha un futuro grandissimo, ha davanti a sé una carriera molto importante.

(Franco Vittadini)



