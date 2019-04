RABIOT ALLA JUVENTUS? / Bomba dalla Spagna: “Paratici lo ha in pugno”

Rabiot alla Juventus? Difficile sì, impossibile no. Il talento francese in scadenza di contratto con il PSG viene dato ormai da mesi come un futuro giocatore del Barcellona ma proprio dalla Spagna arriva la notizia di un inserimento della Vecchia Signora nella corsa al centrocampista che avrebbe del clamoroso. Nelle indiscrezioni che ormai da diversi mesi descrivono Rabiot come un giocatore in procinto di passare blaugrana c’è del vero: il centrocampista transalpino, infatti, ha firmato con la società catalana un pre-contratto. Dal momento che il documento non è stato ancora depositato, però, Rabiot avrebbe iniziato a guardarsi intorno e in questa sua attività avrebbe osservato come i suoi estimatori (tanti) non siano soltanto in Premier League ma evidentemente anche in Italia. Su tutti? La Juventus…

RABIOT ALLA JUVENTUS?

Proprio la Juventus, decisa a vivere il presente di successi pianificando un futuro altrettanto all’altezza, si starebbe muovendo sotto traccia per portare a Torino un elemento che piace da anni: basti pensare che Rabiot venne trattato anche nel 2014, cioè prima dell’ultimo rinnovo di contratto con i parigini. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, che cita appunto fonti spagnole, Fabio Paratici avrebbe addirittura “in pugno” il giocatore, al quale la Juve sarebbe pronta ad offrire un ingaggio superiore a quello da 10 milioni di euro a stagione offerto dal Barcellona. L’investimento, è il ragionamento della Juventus, sarebbe comunque corposo dal punto di vista dell’ingaggio e delle commissioni, ma fattibile considerando il risparmio sul cartellino determinato dal fatto che Rabiot andrà in scadenza a giugno. Tutto per la felicità di mamma Veronique, che ha ormai scatenato una vera e propria asta intorno al suo ragazzo.

