Allegri lascia la Juventus/ Conte torna per la Champions League: Marotta permettendo

Massimiliano Allegri lascia la Juventus? La svolta sembra esserci stata proprio durante Ajax Tottenham, quando si è tenuto un summit tra Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Il ceco avrebbe spinto per il ritorno di Antonio Conte con il tecnico livornese pronto ad accettare un’offerta ultramilionaria da parte del Paris Saint German. I francesi infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto per l’allenatore della Juventus ben quindici milioni di euro a stagione, rispetto ai sette guadagnati a Torino. Nelle ultime settimane si era prefigurata una tripla possibilità per la panchina degli otto volte campioni d’Italia con Pavel Nedved che voleva il ritorno di Antonio Conte e dall’altra parte Fabio Paratici che spingeva per trattenere Massimiliano Allegri. Una scelta che aveva portato invece Andrea Agnelli a sognare Pep Guardiola. Che abbia avuto la meglio davvero il vicepresidente? Sempre che non siano vere le voci che giungono da Milano di un possibile accordo raggiunto da settimane tra l’Inter e Conte. Uno sgarbo in perfetto stile Marotta che non vede l’ora di guastare la festa ai suoi ex “amici” bianconeri.

Allegri via dalla Juventus: quando l’annuncio?

Nelle ultime ore si è scaldata tantissimo la possibilità di vedere la panchina della Juventus cambiare. Una scelta che avrebbe portato i bianconeri a ricontattare Antonio Conte con Massimiliano Allegri pronto a virare verso Parigi, o rumors delle ultime ore, verso Barcellona. Quando arriverà l’annuncio ufficiale? Difficile capirlo oggi, anche perché ci sono ancora tre partite di campionato da giocare anche se lo Scudetto è stato già conquistato da due settimane. La sensazione è che non si voglia rovinare la festa dei bianconeri che tra dieci giorni alzeranno al cielo l’ottavo Scudetto di fila. Attenzione però a sottovalutare ipotesi che nessuno si poteva aspettare fino a poche ore fa, con Allegri che potrebbe lasciare anche subito con un traghettatore che porterebbe la Juventus a concludere a testa alta un campionato dominato dalla prima all’ultima giornata.

