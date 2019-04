Chiesa al Napoli?/ Calciomercato, De Notaris: lascerà Firenze e i viola…(esclusiva)

Una vicenda di calciomercato che sta andando avanti ormai da tanto tempo e che tiene i fan con il fiato sospeso: Federico Chiesa arriverà al Napoli la prossima stagione? Portare il giocatore della Fiorentina da Ancelotti è un sogno che tanti tifosi partenopei vorrebbero realizzare ma la concorrenza è parecchia per il profilo del giocatore ligure. Alla porta della Fiorentina ci sono club come la Juventus e il Bayern Monaco che non intendono tirarsi indietro. Non va poi dimenticato che la dirigenza viola per separarsi del suo jolly chiede cifre molto alte: si parla di 70 milioni e nessuna contropartita tecnica come magari vorrebbe il Napoli. Nel possibile affare di calciomercato però conterà anche la volontà di Chiesa: dove vorrà andare l’attaccante? Un mosaico ancora difficile da decifrare che potremo conoscere probabilmente solo la prossima sessione di calciomercato estiva. Per sapere se Chiesa arriverà al Napoli, abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chiesa al Napoli: acquisto possibile? Direi di no, la situazione non sembra molto semplice, anche se in effetti De Laurentiis ci sta lavorando molto l’ultimo anno per riuscire a portarlo a Napoli.

Verdi potrebbe sbloccare l’affare? No, la Fiorentina vuole soldi, non vuole contropartite tecniche. Magari il Napoli potrebbe riuscire a prendere Chiesa perchè il giocatore non sarebbe molto convinto di andare alla Juventus per la paura di non giocare molto.

Quanto fa paura la concorrenza del Bayern Monaco e della stessa Juventus? Sono due club importanti, sono due club abituati a stare al vertice e questo potrebbe contare molto alla fine.

Dove potrebbe andare ancora Chiesa? No, non vedo altri club oltre questi tre. Penso che Chiesa possa andare solo al Napoli, alla Juventus e al Bayern. In questo senso c’è da dire che il Napoli cambierà molto l’anno prossimo, partiranno molti giocatori, ci sarà una rivoluzione. Ancelotti vuole cambiare volto alla squadra per puntare veramente in alto!

Chi potrebbe partire tra i giocatori più importanti? Insigne anche se è il capitano, è napoletano, potrebbe andarsene. Si è creata una situazione non più risolvibile, del resto anche Ferrara in passato aveva lasciato il Napoli.

C’è possibilità invece Chiesa che rimanga a Firenze? No direi di no, la Fiorentina vuole venderlo per ricavare molti soldi, non può permettersi di perdere un’opportunità così importante…

