Di Francesco al Milan?/ Calciomercato: l’allenatore risponde così ai tifosi rossoneri

Eusebio Di Francesco al Milan è una possibilità che continua a tenere banco nelle ipotesi di calciomercato in questi giorni. Sappiamo che maggio è soprattutto il mese degli allenatori e sappiamo pure che il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera è appeso ad un filo e anche l’eventuale quarto posto potrebbe non bastare a Ringhio per ottenere la conferma al Milan. È noto pure che Di Francesco sarebbe uno dei profili considerati ideali dalla società rossonera per guidare il Milan del futuro, indipendentemente dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League, dove d’altronde l’ex tecnico giallorosso ha ottenuto appena un anno fa una fantastica semifinale alla guida della Roma. Leonardo e Paolo Maldini stanno valutando molte possibilità: ci sono nomi più affascinanti ma difficilmente raggiungibili come Antonio Conte, dunque la pista legata a Di Francesco resta molto calda.

DI FRANCESCO AL MILAN? EUSEBIO RISPONDE AI TIFOSI ROSSONERI

Martedì sera proprio Eusebio Di Francesco è stato avvistato a Milano a cena nel ristorante “Bis Bistecca”, come hanno riportato i colleghi di calciomercato.com, e in questo periodo tanto basta per rilanciare le ipotesi di calciomercato. Tra i presenti al ristorante naturalmente c’era anche qualche tifoso milanista, i quali non si sono lasciati sfuggire l’occasione di parlare con Di Francesco. Alle loro domande sulla possibilità di vederlo o meno la prossima stagione sulla panchina rossonera al posto di Gattuso, Di Francesco ha inevitabilmente risposto con gentilezza ma senza sbilanciarsi in alcun modo, cioè con un sorriso e dicendo che non era questo il momento giusto per parlarne. Risposta fatalmente diplomatica: di certo la prospettiva di allenare il Milan può generare un sorriso, ma al momento sono ancora tante le variabili – su tutte, il piazzamento finale in classifica – dalle quali dipenderà la scelta della società sul nome del prossimo allenatore del Milan.

