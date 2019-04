Insigne via dal Napoli?/ Addio vicino: Raiola a lavoro per portarlo al PSG

Insigne via dal Napoli? Ormai l’esterno è un caso per il club partenopeo, al punto tale che potrebbe andare via nella sessione estiva di calciomercato. Sul futuro di Lorenzo Insigne si interrogano anche i tifosi, visto che più volte il calciatore ha espresso la sua frustrazione per essere diventato comprimario nella visione globale dell’allenatore Carlo Ancelotti. Di fatto è stato “retrocesso” dopo le stagioni con Maurizio Sarri, nel quale aveva un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio. Gli ultimi segnali sono arrivati in serie: prima con i fischi e gli insulti quando è uscito dal campo in Europa League durante la sfida con l’Arsenal, poi l’esclusione nella sfida di campionato contro l’Atalanta, nonostante il risultato di svantaggio e la conseguente sconfitta subita in rimonta. Nelle ultime ore i media hanno provato a fare chiarezza sullo status attuale del numero 24 del Napoli.

INSIGNE VIA DAL NAPOLI? RAIOLA VUOLE PORTARLO AL PSG

Lorenzo Insigne è scontento, quindi potrebbe lasciare il Napoli. Del resto ha mercato, non a caso di recente si è affidato al famoso procuratore Mino Raiola. Il potente agente potrebbe provare a piazzarlo già in estate, quando il divorzio sarebbe inevitabile, se le cose restassero così. Ma serve un acquirente credibile. Noto l’interesse di Inter e Milan, ma nelle ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi Paris St Germain. Lo ha rivelato il Corriere dello Sport, secondo cui Raiola avrebbe già imbastito qualche discorso più approfondito con la dirigenza francese. Ma quanto potrebbe valutare il Napoli il suo cartellino? La questione non si era mai posta in precedenza, visto che la cessione non era mai stata considerata seriamente. Ma l’arrivo di Carlo Ancelotti ha complicato tutto. Il Psg potrebbe presto avanzare una prima offerta. Raiola dal canto suo avrebbe assicurato a Insigne di potergli fare avere l’occasione ad un ingaggio decisamente rialzato e con la possibilità di giocare in Champions League con un club che ambisce per conquistarla.

