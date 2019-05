Romagnoli rimarrà al Milan?/ Badia: non lascia Milano e con Elliott…. (esclusiva)

Si avvicina la sessione di calciomercato estivo e in casa rossonera ci si chiede se Alessio Romagnoli rimarrà al Milan oppure verrà ceduto tra poche settimane. Cedere il Capitano per fare cassa e investire ulteriormente sul mercato, magari in ottica Champions league: ma proprio la raggiunta qualificazione però potrebbe essere anche la ragione dietro a una ulteriore riconferma dello stesso difensore rossonero. In casa Milan insomma il caso Eomagnoli è ben caldo e dagli esiti ancora non affatto chiari, visto pure il futuro incerto del club in chiave europea. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Romagnoli rimarrà al Milan? Credo di si, penso che il Milan abbia investito tanto su di lui e ora dopo anche l’infortunio di Caldara non possa prescindere da Romagnoli.

La sua conferma dipenderà dalla qualificazione del Milan in Champions League? No, perchè il Milan ha una disponibilità finanziaria garantita anche dal fondo Elliott che gli garantisce investimenti importanti e quindi la conferma di Romagnoli

Dove potrebbe andare nel caso partisse? Alla Juventus dove Chiellini, Bonucci non sono così più giovani e Barzagli ha lasciato. Romagnoli poi potrebbe andare anche in qualche squadra della Premier League, come Chelsea, Manchester United. Tutti club in grado di acquistarlo.

Il Milan con chi potrebbe sostituirlo, per esempio con Biraghi? No, Biraghi è un terzino, aveva fatto bene al Pescara, si è confermato poi alla Fiorentina. Difficile trovare un centrale così giovane e così forte come lui!

Come lo giudica tecnicamente? Molto bravo, molto valido, un difensore completo in grado di guidare nel migliore dei modi la difesa.

Come giudica gli altri difensori del Milan? Non sono più così giovani, come Abate, Zapata ma Gattuso ha saputo metterli in campo molto bene. L’attacco del Milan era molto migliorato anche con l’apporto di Piatek. E’ a centrocampo dove ci sono più problemi con un Milan che potrebbe vendere alcuni giocatori di questo reparto della sua squadra anche per fare cassa.

